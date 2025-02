洛城亞裔女被大卡車追尾重傷 獲賠2000多萬美金

亞裔女被大卡車追尾導致重傷, 獲賠2000多萬美金。圖為示意圖。(Unsplash)

洛杉磯縣陪審團日前裁定,一名亞裔 女子和她年幼兒子,將獲得2130萬美元的賠償。當事人在一起交通事故中受傷,一家食品配送公司的大卡車追尾母子兩人的車,導致母親受重創。

這起車禍發生在2016年7月18日,地點位長堤 市(Long Beach)East Wardlow路和Elm大道交叉口附近,被撞的人是蕾拉·宮本(Leila Miyamoto,音譯);從姓氏研判,應是日裔 女子。

據Long Beach Post News等多家媒體報導,Trial Lawyers for Justice律師事務所的律師稱,長堤居民宮本在這起車禍中遭受嚴重頭部創傷、腦外傷、伴隨慢性疼痛,車禍導致她需要「多次頸部和背部手術」。律所發言人Nini Wu表示,根據陪審團10日裁決,被告Systems Services of America Inc公司需支付1320萬美元的訴訟費、以及利息。

43歲的宮本在訴訟中指出,事故發生前,她在道路上停了至少一分鐘,等待左轉,這時Daniel Almazan駕駛的Systems Services of America公司的18輪大卡車,從後面撞上宮本駕駛的豐田車。車禍發生時,她的兒子Jack才9歲,當時坐在後座上。追尾事故導致宮本的頭撞到方向盤,她的兒子擔心母親已經死亡。車禍發生後,宮本需要植入脊髓刺激器,並經歷多次手術。律師稱,她還面臨嚴重情緒和心理困擾。

宮本和兒子提告美國服務集團公司(Services Group of America, Inc.)、美國食品服務公司(Food Services of America, Inc.)、Systems Services of America公司、以及司機Almazan。辯護律師認為,宮本突然停車且沒有使用轉向燈,並誇大受傷程度;但陪審團10日做出對宮本有利判決,並得出結論,這起事故是司機Almazan的疏忽所致。

律師稱,碰撞發生前,宮本是家庭支柱,負責組織家庭活動並教育孩子。自車禍發生以來,當事人所受的傷害和行動不便,給她的婚姻關係帶來巨大壓力,阻礙她照顧孩子,且醫療恢復過程漫長而艱巨。宮本的另一位代理律師Keith Bruno表示,與此案有關的保險公司,拒絕在八年半的時間裡公平和解,並提出許多無謂抗辯。

據悉,Systems Services of America沒有對審判結果發表置評,尚不確定該公司是否打算對判決提出上訴。