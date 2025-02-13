洛城亞裔女被大卡車追尾重傷 獲賠2000多萬美金

亞裔女被大卡車追尾導致重傷， 獲賠2000多萬美金。圖為示意圖。(Unsplash)

洛杉磯縣陪審團日前裁定，一名亞裔 女子和她年幼兒子，將獲得2130萬美元的賠償。當事人在一起交通事故中受傷，一家食品配送公司的大卡車追尾母子兩人的車，導致母親受重創。

這起車禍發生在2016年7月18日，地點位長堤 市（Long Beach）East Wardlow路和Elm大道交叉口附近，被撞的人是蕾拉·宮本（Leila Miyamoto，音譯）；從姓氏研判，應是日裔 女子。

據Long Beach Post News等多家媒體報導，Trial Lawyers for Justice律師事務所的律師稱，長堤居民宮本在這起車禍中遭受嚴重頭部創傷、腦外傷、伴隨慢性疼痛，車禍導致她需要「多次頸部和背部手術」。律所發言人Nini Wu表示，根據陪審團10日裁決，被告Systems Services of America Inc公司需支付1320萬美元的訴訟費、以及利息。

43歲的宮本在訴訟中指出，事故發生前，她在道路上停了至少一分鐘，等待左轉，這時Daniel Almazan駕駛的Systems Services of America公司的18輪大卡車，從後面撞上宮本駕駛的豐田車。車禍發生時，她的兒子Jack才9歲，當時坐在後座上。追尾事故導致宮本的頭撞到方向盤，她的兒子擔心母親已經死亡。車禍發生後，宮本需要植入脊髓刺激器，並經歷多次手術。律師稱，她還面臨嚴重情緒和心理困擾。

宮本和兒子提告美國服務集團公司（Services Group of America, Inc.）、美國食品服務公司（Food Services of America, Inc.）、Systems Services of America公司、以及司機Almazan。辯護律師認為，宮本突然停車且沒有使用轉向燈，並誇大受傷程度；但陪審團10日做出對宮本有利判決，並得出結論，這起事故是司機Almazan的疏忽所致。

律師稱，碰撞發生前，宮本是家庭支柱，負責組織家庭活動並教育孩子。自車禍發生以來，當事人所受的傷害和行動不便，給她的婚姻關係帶來巨大壓力，阻礙她照顧孩子，且醫療恢復過程漫長而艱巨。宮本的另一位代理律師Keith Bruno表示，與此案有關的保險公司，拒絕在八年半的時間裡公平和解，並提出許多無謂抗辯。

據悉，Systems Services of America沒有對審判結果發表置評，尚不確定該公司是否打算對判決提出上訴。