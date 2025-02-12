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In-N-Out總部 將搬回南加聖谷華人區

洛杉磯訊
In-N-Out Burger宣布將其公司總部從橙縣爾灣遷至聖蓋博谷鮑爾溫公園。（截圖自In-N-Out官網）
In-N-Out Burger宣布將其公司總部從橙縣爾灣遷至聖蓋博谷鮑爾溫公園。（截圖自In-N-Out官網）

加州最受歡迎的快餐連鎖店之一In-N-Out Burger宣布，將其公司總部遷回75多年前創立的地方。該公司表示，到2029年，其總部將從橙縣爾灣（Irvine）遷至聖蓋博谷的鮑爾溫公園（Baldwin Park）。

In-N-Out創始人Harry Snyder於1948年在鮑爾溫公園的Francisquito和Garvey大道一个不足100平方英尺的空間開設他的第一家漢堡攤。

該公司老闆兼創始人孫女Lynsi Snyder表示，「對In-N-Out Burger未來做出每個決定時，我都會認真考慮祖父母和家人認為對公司最有利的方案。我知道家人會支持這一決定，因為它讓我們的In-N-Out大家庭重新團結起來，幫助我們更好服務客戶，客戶才是最重要的」。

Snyder於1976年去世，留下兒子Rich和Guy以及他的遺孀Esther負責管理公司。Rich於1993年去世，而Lynsi的父親Guy於1999年去世。該公司到目前仍為私人所有。

新聞稿稱，In-N-Out的大部分公司員工，將在新的鮑爾溫公園辦公室或田納西州富蘭克林市（Franklin）的新辦公室工作，那裡正在建造一個新的「東部地區」辦公樓。

據Retail Wire報道，In-N-Out打算未來幾年，在田納西州開設數十家分店。截至2月，In-N-Out在加州、亞利桑納州、內華達州、俄勒岡州、猶他州、愛達荷州、新墨西哥州和華盛頓州擁有400多家餐廳。

鮑爾溫公園市位洛杉磯東部，近年來越來越多華裔新移民湧入，使其成為聖谷地區又一華人較多城市。

鮑爾 加州 田納西州

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