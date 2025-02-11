我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 史指微揚 道指漲逾百點

共和黨議員提案 授權川普將格陵蘭更名為紅白藍島

南加農場百輛車排長龍 只為搶購它...

記者金維多／整合編譯
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇諾市的Billy’s Egg Farm 農場數百輛車清晨排隊購買雞蛋。（ABC電視台）
奇諾市的Billy’s Egg Farm 農場數百輛車清晨排隊購買雞蛋。（ABC電視台）

隨著南加超市的雞蛋價格飆升且貨源短缺，當地農場成為消費者的新戰場，甚至出現數百輛汽車在農場門口大排長龍等待購買新鮮雞蛋的奇景，而且上午11點前迅速售罄。

價格高漲民眾改向農場購買

南加庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）居民Stephanie Vickers表示，她已經有一段時間沒有在超市購買雞蛋了。她回憶道，「我上次買雞蛋還是在感恩節的時候。」

這波雞蛋短缺的主要原因是2022年爆發的禽流感。只要病毒出現在家禽養殖場，整個雞群就會被撲殺，以防疫情擴散。由於大型養雞場通常飼養超過百萬隻蛋雞，即使少量感染也會嚴重影響供應。

目前，許多超市開始限購雞蛋，以確保更多顧客能夠買到。Trader Joe’s現已規定每位顧客每次僅能購買一打雞蛋，而位於內陸帝國的Whole Foods甚至張貼告示，限制每人最多購買三盒。

當地農場成為購買熱點

由於超市雞蛋供應短缺，許多消費者開始尋找其他管道，農場成為了熱門選擇。庫卡蒙加牧場市的Rosemary Farm和奇諾市（Chino）的Maust Family Farms成為兩個熱門供應商。Maust Family Farms近來湧入大量新顧客，甚至出現限購措施，每人最多購買40顆雞蛋。

農場主Paul Maust表示，「我們的雞蛋更新鮮，不像外州運來的雞蛋可能已經存放了好幾周。」目前該農場的雞蛋售價每打7.25美元，每盤17.95美元。

汽車長龍搶購，雞蛋一早售罄

奇諾的Billy’s Egg Farm更是出現排隊熱潮。上周六，數百輛車清晨便開始排隊購買雞蛋。許多顧客表示，他們清晨7點就來排隊，但仍然花了一小時才買到雞蛋。該農場的雞蛋在上午11點便全部售罄。

農業專家解釋，禽流感對雞蛋供應的衝擊遠大於肉雞市場。因為蛋雞通常需要 9 個月才能開始產蛋，而肉雞僅需30至60天就可上市。蛋雞養殖場規模較大，停留時間更長，因此更容易爆發禽流感，進而影響雞蛋供應。

目前，除了Billy’s Egg Farm，位於安大略市（Ontario）的Voortman Egg Ranch也是當地居民尋找新鮮雞蛋的另一選擇。在全國性雞蛋短缺的情況下，南加的本地農場成為了消費者的新希望。

奇諾市的Billy’s Egg Farm 農場數百輛車清晨排隊購買雞蛋。（ABC...
奇諾市的Billy’s Egg Farm 農場數百輛車清晨排隊購買雞蛋。（ABC電視台）

雞蛋 禽流感 南加

上一則

南加未來3天雨量5英寸 警告火災區泥石流

延伸閱讀

吸引消費者 新州超市掀起雞蛋價格戰

吸引消費者 新州超市掀起雞蛋價格戰
紐約州防控禽流感 活禽市場暫停業5天 華人業者支持

紐約州防控禽流感 活禽市場暫停業5天 華人業者支持
紐約客談／疫情兇猛 禽流感疫苗還要等多久

紐約客談／疫情兇猛 禽流感疫苗還要等多久
蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因
禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見

禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見
禽流感蔓延 雞蛋煮熟再吃「確保蛋白不再流淌」

禽流感蔓延 雞蛋煮熟再吃「確保蛋白不再流淌」

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
「超級豪宅」9日凌晨發生槍擊事件，造成1死5傷。(KTLA5)

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

2025-02-09 14:52
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命