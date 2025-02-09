她是無證移民 但創建公司、年薪6位數 只因這個決定

非法移民女性搬到加州，獲得庇護開始新生。圖為示意圖。(記者邵敏／攝影)

一位事業有成的年輕女性，最近接受媒體採訪，分享她非法移民 的故事。不到30歲的她，已經創建公司，年薪達到6位數。這位女性的命運轉折點，就是搬到加州 ，並在這里獲得庇護開始新生。

businessinsider報導，Genesis Gutierrez是女性治療社群Harness的創辦人。7歲時，她持商務簽證 跟隨父母來到美國，青少年時期失去合法身分，直到最近幾年，才拿到庇護身分。

Gutierrez一家首先來到邁阿密，她和父母、兩個兄弟都持商務簽證入境美國。初來乍到，父母經營禮品、小飾品生意，他們此前在委內瑞拉（Venezuela）也做類似生意，但隨著委內瑞拉政治局勢惡化，他們無法維持委內瑞拉的業務，以滿足商務簽證要求。

Gutierrez 13歲時，一家人失去合法居住美國的簽證。她表示，起初沒有感受到影響，父母繼續做生意，他們在奧蘭多（Orlando）過著中產階級生活；但當Gutierrez 16歲時，她的成績有資格獲得佛州獎學金，但非法移民身分，卻讓她失去這個資格，她必須支付社區大學課程的外州學費。

Gutierrez決定搬到加州，她稱這是第一個能夠找到解決辦法的地方。這名高中畢業生走進加州一所社區大學，解釋她的移民身分，並很快獲得幫助。Gutierrez拿到州內學費、駕駛執照，這是她在佛州無法實現的，生活開始重歸穩定。

Gutierrez父母2020年申請政治庇護，Gutierrez當時未滿21歲，因此跟隨父母一同申請，「因為我們在美國待的時間太長，一開始申請被拒，但經過上訴，後來獲得批准。」Gutierrez 2023年獲得合法移民身分，她表示，還沒有收到綠卡，但「預計很快就會到達」。

Gutierrez說，她始終認為自己是美國人，但很長一段時間，因為非法移民身分，感覺無法掌控人生。她在大學學習國際發展專業，卻一直沒有護照，也不能外出旅行。她意識到許多女性，可能同樣面臨心理健康問題；雖然各自處境不同，但需求相同。

2020年，在等待合法身分同時，Gutierrez創辦女性線上社群Harness，進行治療運動、寫日記、與治療師合作並互相支持，之後發展成線下活動。公司規模逐漸壯大，Gutierrez給自己發六位數的年薪，又對公司進行再投資。她曾以為一旦拿到綠卡，就會旅行慶祝，但現在想法改變；因為找到事業目標，不再感到焦慮或壓力，「移民身分曾在我的生活中造成諸多限制，但在建立事業過程中，無論身分為何，我都可以掌控自己的人生」。