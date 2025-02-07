星宇6月安大略機場起降 南加往返台灣更便利

星宇航空7日宣布，預定6月2日在安大略國際機場開航，初期每周四班，使用A350-900機型。（星宇航空網站）

繼中華航空後，星宇航空 7日宣布，預定6月2日在安大略國際機場開航，初期每周四班，使用A350-900機型。這標誌著有兩家台灣的航空公司在安大略機場設立航點。南加華人社區喜聞樂見，不僅能帶來更多的航班選擇和票價競爭，且客運量增加也能推動安大略機場硬件設施的改善。

洛杉磯從來都是台灣航空公司重要的目的地，且華人社區逐漸東移。中華航空在2018年3月首飛安大略往返台北的航線，保持每天一班的節奏。隨著市場需求不斷擴大，星宇航空也加入安大略航線。安大略國際機場附近有許多來自台灣與東南亞的華僑，有市場需求，安大略將成為星宇航空繼洛杉磯、舊金山和西雅圖之後第四個美國航點。

星宇航空洛杉磯目前是每周10班，開航安大略後，洛杉磯航線每周增至14班，其中四班在安大略起降。根據目前已知航班規劃是，星宇航空將採用A350-900執飛，預計每周一、三、五、六。從台北出發時間是20時05分，到達安大略是下午17時05分，安大略起飛時間是23時10分， 抵達台北是早上4時15分。350-900客機可提供306個座位，包含四個頭等艙、26個商務艙、36個豪華經濟艙，及240個經濟艙座位。

華興保險CEO張國興經常往返洛杉磯和台北，他表示，最近從台灣回來就是乘坐星宇老闆張國煒開的飛機，星宇航空服務和餐食都很值得票價。星宇在安大略開航可以增加良性競爭，現在華航在安大略爆滿，但沒辦法每天飛兩班，星宇的加入可以緩解航班不足，能讓民眾在安大略有更多選擇。

他說，客運量增加也能讓機場服務得到提升，東區民眾都很怕去洛杉磯國際機場 （LAX ），從機場隧道到各個航廈常要半個小時到一個小時。但是，安大略機場沒有這種狀況，從飛機降落到拿行李出來不到20分鐘，一個小時之內就能到公司，而在LAX，三個小時能到公司都屬幸運。他認識的華人朋友即使住在聖塔蒙尼卡甚至北嶺，也都會選擇安大略飛台北。因為安大略使用好評度高，導致安大略飛台北票價比LAX貴一些，但大家還是樂意。

張國興也指出，在安大略機場下飛機後要走樓梯而不是空橋，對於長者比較辛苦，但好處是下樓梯到海關不過三分鐘。他認為安大略最不方便的是使用Global Entry，在LAX走過去機器就能抓取信息，但是在安大略還要在機器上登記。此外，LAX海關態度也相對友善，會說Welcome Home。

華人Tina秦表示，之前她較少在安大略機場飛台灣，原因是航班選擇少，票價相對貴，希望星宇加入後能改善這個狀況。