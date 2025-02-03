我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中國加徵10%關稅在即 川普：可能24小時內對話

某些美國人看壞經濟前景而加入「2025不消費」運動

奧斯卡華裔演員關繼威 大年初六好萊塢留手脚印

洛杉磯訊
奧斯卡華裔獲獎演員關繼威（左）主演的「Love Hurts」將在7日上映。（「Love Hurts」劇組提供）
奧斯卡華裔獲獎演員關繼威（左）主演的「Love Hurts」將在7日上映。（「Love Hurts」劇組提供）

奧斯卡華裔獲獎演員關繼威（Ke Huy Quan），3日（大年初六）將手印和腳印留在好萊塢TCL中國大劇院前。由他主演的「愛情傷害（Love Hurts）」將在7日上映，這也將是他近年主演的首部電影。

奧斯卡獲獎電影製作人關家永（Daniel Kwan）和其搭檔Daniel Scheinert以及「媽的多重宇宙（Everything Everywhere All at Once）」獲獎團隊，一起參加關繼威的按手印、脚印慶典儀式。

關繼威孩童時即在好萊塢電影中扮演角色，但之後約20年，他幾乎與電影無緣。他在3日的儀式上表示，多年來，他時刻提醒自己，曾充滿希望的演員，變成一個電影觀眾。他激動表示，40多年後的現在，他不僅又演戲，而且那個瘋狂的夢想，居然實現了。

在新片「愛情傷害」中，關繼威飾演威斯康辛州密爾瓦基郊區的房地產經紀人Marvin Gable，他收到一名女子寄來的深紅信封，電影從此開始一個生死故事。關繼威表示，他明白導演想要實現的目標，是創造一個不同類型的動作明星，臨危不懼且情感豐富。

在參加2022年奧斯卡獲獎荒誕喜劇片「媽的多重宇宙」拍攝前，關繼威曾在1984年動作冒險片「印第安納瓊斯（Indiana Jones）」中飾演飾12歲孤兒聞名。他1985年也在知名冒險喜劇演員Sean Astin的「七寶奇謀（The Goonies）」中扮演角色；但在2002年香港電影「第二次」後，關繼威逐漸退出表演圈，轉向電影編導。2018年他以演出愛情喜劇「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」重返電影表演圈。

關繼威1971年8月20日出生於當時的南越西貢（現胡志明市），他的父親和五個兄弟姐妹1978年逃離越南前往香港，1979年作為難民移民到美國。關繼威的妹妹關美滿（Sharon Kwan）現任亞凱迪亞市議員。

奧斯卡華裔獲獎演員關繼威主演的「Love Hurts」將在本周末上映。（「Lov...
奧斯卡華裔獲獎演員關繼威主演的「Love Hurts」將在本周末上映。（「Love Hurts」劇組提供）

奧斯卡 媽的多重宇宙 香港

上一則

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%

延伸閱讀

中國首部核潛艇電影「蛟龍行動」票房差 他怒批「黑水」

中國首部核潛艇電影「蛟龍行動」票房差 他怒批「黑水」
「隔壁的房間」導演阿莫多瓦 藉電影向心儀藝術家致敬

「隔壁的房間」導演阿莫多瓦 藉電影向心儀藝術家致敬
邂逅影像美學與美食饗宴 納帕電影節探索多元故事之美

邂逅影像美學與美食饗宴 納帕電影節探索多元故事之美
3600萬元 「超狗神探」叼走周末票房冠軍 「完美伴侶」第2

3600萬元 「超狗神探」叼走周末票房冠軍 「完美伴侶」第2
露天電影院

露天電影院
奧斯卡提名電影中露面 紐約康尼島這家糖果店爆紅

奧斯卡提名電影中露面 紐約康尼島這家糖果店爆紅

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場