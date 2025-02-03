奧斯卡華裔演員關繼威 大年初六好萊塢留手脚印

奧斯卡華裔獲獎演員關繼威（左）主演的「Love Hurts」將在7日上映。（「Love Hurts」劇組提供）

奧斯卡 華裔獲獎演員關繼威（Ke Huy Quan），3日（大年初六）將手印和腳印留在好萊塢TCL中國大劇院前。由他主演的「愛情傷害（Love Hurts）」將在7日上映，這也將是他近年主演的首部電影。

奧斯卡獲獎電影製作人關家永（Daniel Kwan）和其搭檔Daniel Scheinert以及「媽的多重宇宙 （Everything Everywhere All at Once）」獲獎團隊，一起參加關繼威的按手印、脚印慶典儀式。

關繼威孩童時即在好萊塢電影中扮演角色，但之後約20年，他幾乎與電影無緣。他在3日的儀式上表示，多年來，他時刻提醒自己，曾充滿希望的演員，變成一個電影觀眾。他激動表示，40多年後的現在，他不僅又演戲，而且那個瘋狂的夢想，居然實現了。

在新片「愛情傷害」中，關繼威飾演威斯康辛州密爾瓦基郊區的房地產經紀人Marvin Gable，他收到一名女子寄來的深紅信封，電影從此開始一個生死故事。關繼威表示，他明白導演想要實現的目標，是創造一個不同類型的動作明星，臨危不懼且情感豐富。

在參加2022年奧斯卡獲獎荒誕喜劇片「媽的多重宇宙」拍攝前，關繼威曾在1984年動作冒險片「印第安納瓊斯（Indiana Jones）」中飾演飾12歲孤兒聞名。他1985年也在知名冒險喜劇演員Sean Astin的「七寶奇謀（The Goonies）」中扮演角色；但在2002年香港 電影「第二次」後，關繼威逐漸退出表演圈，轉向電影編導。2018年他以演出愛情喜劇「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」重返電影表演圈。