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南加高速卡車撞毀引熱議 只因運送它

洛杉磯訊
一輛運送雞蛋的重型卡車在東洛杉磯5號公路上發生事故。(KTLA)
一輛運送雞蛋的重型卡車在東洛杉磯5號公路上發生事故。(KTLA)

3日清晨，一輛運送雞蛋的重型卡車在東洛杉磯5號公路發生事故，導致大量雞蛋與車輛殘骸散落路面。事故迫使大部分車道封閉，導致嚴重交通壅塞，並引發網友熱議。感嘆在雞蛋價格飆升的大環境下，這是一筆巨大損失。

加州公路巡警（CHP）表示，事故發生上午5時30分，地點位東洛杉磯高速路交匯處（East L.A. Interchange）以南、Indiana街附近。初步調查顯示，該輛運送雞蛋的卡車疑似擦撞高架橋，導致車輛嚴重受損，貨物散落一地。

事故發生後，相關單位隨即展開清理，CHP發布SigAlert交通警報，封閉南向四條車道。截至上午6時45分，僅剩一條車道可供通行，當局原定上午9時45分前恢復正常交通，但上午9時30分，CHP宣布封閉時間將再延長兩小時。

此次事故對早晨通勤影響重大，南向車道的擁堵延伸至110號公路，北向車道也因駕駛人減速觀看事故現場而出現堵塞。 KTLA新聞直升機Sky5拍攝畫面顯示，卡車部分嚴重撕裂，散落雞蛋覆蓋道路，清理人員正努力清除現場殘骸。

事故發生後，網友在社交媒體熱烈討論，討論的內容不是交通堵塞帶來的不便，而是這次車禍帶來的雞蛋損失，尤其是在當下雞蛋價格飆升大背景下，這起事故更令人惋惜。 一位網友感慨，「雞蛋現在20塊錢買一打，這一車雞蛋損失真令人心疼」。一位網友質疑，「這麼多卡車，偏偏是載雞蛋的撞了，有點蹊蹺」。

雞蛋 洛杉磯 加州

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