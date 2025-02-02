我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

小S證實大S徐熙媛死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

川普驅逐移民 洛城數千人抗議 阻塞高速路

編譯陳盈霖╱即時報導
為抗議川普（Trump）政府嚴打移民，執行大規模驅逐行動，洛杉磯市中心2日舉行大規模抗議行動。（KTLA電視台畫面）
為抗議川普（Trump）政府嚴打移民，執行大規模驅逐行動，洛杉磯市中心2日舉行大規模抗議行動。（KTLA電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，為抗議川普（Trump）政府大規模驅逐移民洛杉磯市中心2日爆發大規模抗議行動。這場示威活動是在社群媒體上組織推廣，當天上午11時半左右，已吸引數千名示威者，持續擴大的隊伍於洛杉磯市中心附近奧爾維拉街（Olvera Street）上的奧爾維拉廣場（Placita Olvera）集結，步行至洛市政廳。中午時分，大批抗議者步行至市中心阿拉米達街（Alameda Street）101號高速公路南向出口處，至12時30分左右，抗議者封鎖101號高速公路雙向車道。

市警局表示，這場示威遊行導致101號高速公路兩側及市中心的斯普林街（Spring Street）、主街（Main Street）和洛杉磯街（Los Angeles Stree）出現嚴重交通阻塞，警方也下令封閉包括斯普林街從天普街（Temple Street）到第一街（1st Street）之間多條街區。至下午1時20分左右，101號高速公路雙向車道重新開放，然幾分鐘後，洛杉磯街區附近再次封閉。

許多抗議者高舉標語，反對川普移民政策。其中一個標語牌上寫著「真正的罪犯在白宮」，另一個牌子寫道：「耶穌說『愛你的鄰舍』，不是驅逐他們。」在X平上一則帖子中，洛市警局稱這場抗議行動「未經許可」，但也表示抗議活動平和進行。

自重返白宮第一天起，川普簽署一系列行政命令，包括加強在美墨邊境部署，削減對移民與海關執法局（ICE）的限制等。在他第二任期一開始，川普便在社交媒體上吹捧其每天逮捕近1000起移民等數據。根據他的行政命令，ICE如今被允許在校園和教堂等敏感地點逮捕移民，且可能將他們驅逐出境。

國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）聲明表示，「這項行動賦予海關和邊境保護局（CBP）及ICE更多權力，讓他們能執行我們的移民法，抓捕非法進入我們國家的罪犯，包括殺人犯和強姦犯等。這些罪犯將不再能躲藏於美國的校園和教堂中。川普政府不會束縛我們勇敢執法人員的手腳。」

洛杉磯地區學校已開始分發「了解你的權利」（Know Your Rights）卡，向學生說明面對ICE探員時所擁有的法律保護。

為抗議川普（Trump）政府嚴打移民，執行大規模驅逐行動，洛杉磯市中心2日舉行大...
為抗議川普（Trump）政府嚴打移民，執行大規模驅逐行動，洛杉磯市中心2日舉行大規模抗議行動。（KTLA電視台畫面）

移民 洛杉磯 川普

上一則

加州保險廳批准 Allstate保費平均調漲30%

下一則

會員敲碗不解這款人氣高商品被下架 好市多已讀不回

延伸閱讀

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗
川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者
川普關注後院 拉丁美洲禍福難測

川普關注後院 拉丁美洲禍福難測
加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」
被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫
川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事