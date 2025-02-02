川普驅逐移民 洛城數千人抗議 阻塞高速路

為抗議川普（Trump）政府嚴打移民，執行大規模驅逐行動，洛杉磯市中心2日舉行大規模抗議行動。（KTLA電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，為抗議川普 （Trump）政府大規模驅逐移民 ，洛杉磯 市中心2日爆發大規模抗議行動。這場示威活動是在社群媒體上組織推廣，當天上午11時半左右，已吸引數千名示威者，持續擴大的隊伍於洛杉磯市中心附近奧爾維拉街（Olvera Street）上的奧爾維拉廣場（Placita Olvera）集結，步行至洛市政廳。中午時分，大批抗議者步行至市中心阿拉米達街（Alameda Street）101號高速公路南向出口處，至12時30分左右，抗議者封鎖101號高速公路雙向車道。

市警局表示，這場示威遊行導致101號高速公路兩側及市中心的斯普林街（Spring Street）、主街（Main Street）和洛杉磯街（Los Angeles Stree）出現嚴重交通阻塞，警方也下令封閉包括斯普林街從天普街（Temple Street）到第一街（1st Street）之間多條街區。至下午1時20分左右，101號高速公路雙向車道重新開放，然幾分鐘後，洛杉磯街區附近再次封閉。

許多抗議者高舉標語，反對川普移民政策。其中一個標語牌上寫著「真正的罪犯在白宮」，另一個牌子寫道：「耶穌說『愛你的鄰舍』，不是驅逐他們。」在X平上一則帖子中，洛市警局稱這場抗議行動「未經許可」，但也表示抗議活動平和進行。

自重返白宮第一天起，川普簽署一系列行政命令，包括加強在美墨邊境部署，削減對移民與海關執法局（ICE）的限制等。在他第二任期一開始，川普便在社交媒體上吹捧其每天逮捕近1000起移民等數據。根據他的行政命令，ICE如今被允許在校園和教堂等敏感地點逮捕移民，且可能將他們驅逐出境。

國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）聲明表示，「這項行動賦予海關和邊境保護局（CBP）及ICE更多權力，讓他們能執行我們的移民法，抓捕非法進入我們國家的罪犯，包括殺人犯和強姦犯等。這些罪犯將不再能躲藏於美國的校園和教堂中。川普政府不會束縛我們勇敢執法人員的手腳。」