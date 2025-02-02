中國留學生參與洛加大挺巴遊行 要被遣返？

洛杉磯加大的中國挺巴留學生遭取消簽證的社群PO文，在X的點擊數破4400萬次。圖中逮捕畫面是福斯新聞（FOX News）2024年5月拍攝的警員逮捕洛加大挺巴學生。（取材自X）

印度電訊報（Telegraph India）日前報導，洛杉磯加大 （UCLA）中國留學生 劉麗君（Liu Lijun，音譯），涉參與2024年支持巴勒斯坦的校園占領和抗議活動，被取消學生簽證 並面臨驅逐出境。消息一出，引爆華洋社區和社媒，有PO文點擊率超4400萬。不過截至2日，全美主流媒體均未報導，世報詢問洛加大華人留學生社群，也無人聽說。該新聞的真實性，有待考證。

X等社媒轉載的影片，是2024年5月，福斯新聞（FOX News）拍攝的警員逮捕挺巴勒斯坦學生，他們佔領洛杉磯加大（UCLA）校園。畫面顯示，一名亞裔女生被摘下頭巾與口罩，隨後微笑面對警員逮捕。許多社群PO文稱，此前被逮捕的中國挺巴留學生，近日遭取消學生簽證，且正在進入驅逐出境程序。部分PO文的觀看量破百萬，有的評論上萬。

據調查，該消息最早由印度電訊披露。據維基百科，這是一家創立於1982年的印度英文報紙。其報導稱，劉麗君成為川普新政實施以來，驅逐的有代表性國際學生之一。

川普總統1月29日簽署行政令，打擊反猶太主義，要將參與親巴勒斯坦活動的國際生驅逐出境，包括哥倫比亞大學、洛杉磯加大等在內，曾參與大規模佔領校園和激烈抗議活動的國際生，成為該行政令的重點打擊對象。該行政令引起民權組織批評，美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）表示強烈譴責，認為它侵犯受憲法保護的言論自由與和平集會權利。CAIR發言人表示，此案引發人們對移民政策與第一修正案權利交叉的嚴重擔憂，該組織認為，國際學生不應該在教育與和平政治表達的權利間做出選擇。

社群媒體稱，簽證被撤銷的劉麗君，來自陝西省銅川市，在洛杉磯加大攻讀研究生前，是中國人民大學學生。在洛杉磯加大留學期間，她2024年5月在與以色列和哈馬斯衝突有關的抗議活動中被捕。

截至2日，沒有任何一家主流媒體對劉麗君簽證被取消進行報導。洛杉磯加大面對媒體問詢，引用學生隱私法，拒絕對劉案的具體細節發表評論。只發布一份聲明，重申其致力保護學生安全和校園言論自由的承諾。

世報記者2日多方向洛杉磯加大華人學生了解情況，但截至發稿，似乎沒人知曉此事。