世界日報年節展頒獎禮 前三名飛機遊輪看世界

世界日報年節展頒獎禮，（左起）呂女士獲得二等獎郵輪三峽之旅、Ada獲得長榮機票、柯先生獲得華航機票。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報 2025年節展圓滿落幕，在19日傍晚的大抽獎環節中，誕生了共十項大獎20餘位中獎人，其中前三等大獎得主30日下午前往世報大樓領取了獎品，一致感謝世界日報舉辦如此有意義的節慶活動，豐富了南加華人 社區的生活。

年節展頭等獎為長榮航空（Eva Air）提供的洛杉磯台北來回豪華經濟艙機票一張，中獎人為一位23歲的華人女士Ada，她在妹妹Jennifer陪同下來領獎。Ada說，上班時接到電話通知中獎了，「第一次我掛斷了電話，以為是詐騙。」她從來沒有想到自己會中獎。她記得年節展第一天與Jennifer及幾個朋友，大家玩得很開心，吃了很多美食。Ada的媽媽連續多年參加年節展表演，今年表演了太極和少林武術。Ada說，獲得這張機票意義重大，三歲之後就再也沒有出過美國，計畫用這張機票與妹妹一起去台灣旅遊。

年節展二等獎為世紀遊輪長江三峽五星豪華遊輪三晚雙人房，由聖伯納汀諾縣芳塔那（Fontana）市居民呂女士獲得。當天她在丈夫的陪同下來到世界日報領獎。呂女士說，之前去過阿拉斯加的遊輪之旅，但從未去過三峽旅遊，這次中獎很開心。呂女士說，非常感謝世界日報每年都舉辦年節展，讓海外華人感受到過年的氣氛。

三等獎為華航洛杉磯（或安大略）任何華航亞洲航點來回機票（經濟艙）一張，由阿罕布拉市（Alhambra）居民柯先生獲得。他說，從來沒想到會中獎，接到獲獎通知時「半信半疑」。他說，很高興能去年節展遊玩，這是一個很有意義的活動。