星巴克新政：店內消費免費續杯

（星巴克官網截圖）

星巴克 自27日起在美國和加拿大的所有咖啡 館實施新政策，店內就餐的顧客可享受免費續杯的福利。此外，更多調味選擇將在店內免費供應。

根據星巴克官網公告，從1月27日開始，訂購「for here」飲品的顧客，可以在光臨期間免費續杯熱咖啡、冰咖啡、熱茶或冰茶。店內消費飲品將被裝在咖啡杯、玻璃杯或自帶個人杯具中。

不過，冷萃咖啡（Cold Brew ）、氮氣冷萃咖啡（Nitro Cold Brew）、冰茶檸檬水（Iced Tea Lemonade）、調味冰茶（flavored Iced Tea）和星巴克清爽飲料系列（Starbucks Refreshers ）不在免費續杯的範圍內。此優惠也不包括外帶訂單。

此外，星巴克還恢復了調味台（The condiment bar），顧客自27日起可以在調味品中找到奶精和牛奶 以及各種甜味劑。若沒有看到喜歡的牛奶或甜味劑，顧客可隨時詢問咖啡師。

該連鎖店還實施了「咖啡館行為準則」政策，禁止乞討、吸煙（包括電子煙）、吸毒、飲酒，以及歧視、騷擾 、暴力、辱罵、威脅性語言。

就在不久前，星巴克推出了一項具有爭議的政策，要求北美地區1萬1000家門市確認顧客有消費才能提供座位與洗手間，否則員工可要求逗留者離開。此舉是新任執行長Brian Niccol上任後的首個重大變革，力圖改善店內環境，轉虧為盈。