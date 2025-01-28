加州橙縣移民執法風聲鶴唳 查無實證籲民眾冷靜

川普政府廢除敏感地點執法限制引發橙縣移民社區恐慌，但傳言中的ICE抓捕行動經查證均為謠傳。（abc7電視台）

繼川普 政府上台後，接連廢除敏感地點逮捕限制，學校、教堂等地不再受保護，引發橙縣移民 社區緊張。近日雖盛傳移民及海關執法局（ICE ）加強掃蕩，但移民權益倡導者調查後證實為謠傳，呼籲社區保持理性冷靜。

據ABC7電視報導，OC快速反應網絡（OCRRN）協調員德安達（Sandra De Anda）表示，過去一周該組織熱線接獲多通報案電話，稱在多處地點目擊ICE人員。「我們立即展開盡職調查，前往現場及相關路口查證，至今尚未發現任何ICE執法行動。」德安達強調，民眾如發現可疑執法活動，應即時拍照、錄影並加註時間戳記，以利組織查證。

國土安全部代理部長哈夫曼（Benjamine Huffman）日前廢除「敏感地點備忘錄」，引發執法爭議。爾灣加大法學教授賴安妮（Annie Lai）分析，此政策雖然取消了敏感地點的執法限制，但預期ICE不會貿然在校園內逮捕學生。「更可能出現的情況是，執法人員趁家長接送時機採取行動。」賴安妮補充。聖塔安娜（Santa Ana）市議員洛佩茲（Jessie Lopez）表示，該市現行庇護城市條例明文禁止任何公共資源配合ICE行動，「包括警察部門在內的市府單位，均不得以任何形式與ICE合作。」但川普政府近期下令終止庇護城市地位，並揚言削減聯邦補助。賴安妮指出，類似的政策在川普首任期間曾遭法院多次駁回，預料此次命令亦將面臨司法挑戰。

一名在橙縣居住逾40年的無證移民婦女受訪時表示，川普政府四年任期恐為移民家庭帶來無盡憂慮。「這意味著我們將無法過平靜安穩的生活，」她以西班牙語說道，「如果有機會和總統對話，我希望他能以人道角度思考，為那些可能與父母骨肉分離的孩子們設想。」

OCRRN為律師、非營利組織及志工組成的聯盟，除即時查證社區傳聞外，亦定期舉辦移民權益講座，教導社區民眾認識ICE執法模式及了解自身權益，協助社區因應可能的執法行動。目前該組織已加強動員，持續監測轄區內移民執法動態。