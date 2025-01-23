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南加橙縣亞裔市議員涉賄賂 違規停車吉普免拖吊

橙縣訊
潘艾美涉嫌以市議員身分向停車管理員施壓，避免丈夫的吉普車遭拖吊，遭橙縣地檢署以賄賂罪起訴。（取材至潘艾美臉書粉專）
潘艾美涉嫌以市議員身分向停車管理員施壓，避免丈夫的吉普車遭拖吊，遭橙縣地檢署以賄賂罪起訴。（取材至潘艾美臉書粉專）

加州橙縣西敏市（Westminster）42歲的越裔議員潘艾美(Amy Phan West)涉嫌利用市議員職權施壓停車管理員，並強調與警局高層關係密切，企圖避免丈夫的吉普車遭拖吊。橙縣地檢署調查後以一項輕罪賄賂罪起訴她。

起訴書指出，潘艾美在Dorothy Street和Melanie Lane一帶經營租車業務，透過車輛共享平台Turo營運。2023年全年，當地居民頻繁投訴該地區出現髒亂、未登記或疑似遭棄置的車輛，停車執法部門共接獲超過20次相關通報。去年4月，兩名停車管理員奉派前往處理一輛登記在潘艾美丈夫名下的吉普車。當管理員準備通知拖車公司時，潘艾美趕到現場並表明市議員身分，要求不得拖吊該輛車，聲稱會親自處理。

據起訴書內容，她不僅向執法人員強調自己「非常熱愛西敏市警察局」，更表示與警察局長私交甚篤，還特別提到正在為警員爭取加薪。值得注意的是，案發當時市議會正與該市警察工會進行薪資合約談判。

檢方指出，潘艾美為展示與警方的密切關係，刻意向停車管理員展示市警局的鑰匙圈。在她一連串言論施壓下，執法人員最終取消拖吊通知，任由該輛違規停放的吉普車繼續留在街道上。潘艾美預定於2月24日在該市田村司法中心(Steven K. Tamura Justice Center)出庭應訊。

本案已交由特別檢察官布拉德伯里(Matthew Bradbury)提起公訴。橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，法律面前人人平等，包括民選官員概無例外。任何利用職權從事賄賂或其他犯罪行為，都將被徹查並依法追訴。

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