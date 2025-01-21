雞蛋高價也搶不到 好市多、Trader Joe's、網購全售罄

18日工業市（City of Industry）的好市多雞蛋貨架上空空如也。（記者趙健／攝影）

由於禽流感病毒持續肆虐，南加一些地區出現嚴重的蛋荒現象，聖蓋博谷多家好市多 （Costco）、Trader Joe's雞蛋 售罄，就連亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）網購的雞蛋也缺貨，並顯示不確定何時可以恢復供應，到處搶蛋的華人 很焦慮。

亞凱迪亞居民邵女士18日（周六）前往阿蘇薩（Azusa）的好市多採購，她來到蛋類銷售區，發現往日堆滿雞蛋的貨架上空空，任何品種的雞蛋全部售罄。邵女士表示，前兩周就聽說雞蛋供應緊張，也注意到蛋價飆升，沒想到現在高價也買不到一個蛋，「僅剩門口一個小盒子，只有幾個破碎的雞蛋。」

阿蘇薩（Azusa）的好市多18日雞蛋售罄。（記者邵敏／攝影）

當天好市多不少消費者在雞蛋銷售區徘徊，對無蛋可買感到失望。因為雞蛋是日常必需品，邵女士隨後趕往蒙羅維亞市（Monrovia）的Trader Joe's超市，雞蛋同樣賣光。「我從未碰到這樣的現象，哪怕新冠疫情期間，也未出現如今的局面，連跑幾家全斷貨。」

18日工業市（City of Industry）的好市多雞蛋同樣售罄，本報記者提供的照片顯示，兩個牆面的貨架上都是空的。不過當天稍早前往工業市好市多採購的陳先先表示，當時貨架上雞蛋數量還不會太差，即便是同一天，不同的時間段，供貨情況也會有所不同。「早去會有雞蛋，晚去可能沒有了。」陳先生感慨說，「這一次的蛋荒真的非常嚴重，我看到有些超市一打雞蛋18美元的高價，平均一個蛋一美元多，價格實在驚人。」

有華人指出，日前去過聖蓋博谷地區幾家好市多，貨櫃上全部顯示雞蛋售罄，但他看到一些消費者的購物車上卻放著幾盒蛋，猜測「商家可能每天定期出貨，但很快就被搶光。」華人無奈的表示，現在能否買到雞蛋全靠運氣。

蒙羅維亞市的Trader Joe's，18日雞蛋同樣賣光。（記者邵敏／攝影）

記者21日在亞馬遜生鮮網上查詢雞蛋供應量，不少品種顯示缺貨，並標注不確定什麼時候可以恢復供應。哈岡居民周小姐指出，她最近幾天嘗試亞馬遜網購雞蛋，「下單成功後被告知沒貨，商家就給我退錢了，所以頁面上顯示有貨不一定真的有蛋。」