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取消落地公民資格 南加代孕業尋對策

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
取消落地公民資格行政令讓代孕業者很頭痛。（路透社）
取消落地公民資格行政令讓代孕業者很頭痛。（路透社）

川普總統上台後頒布的「取消出生公民資格」的行政令，在華人群體中引起極大討論。這道行政令不僅會影響赴美生子的華人和走線來的華人在美產子，其中的「生父」、「生母」的界定也讓代孕業者很在意。

加州生殖診所Ember Fertility Center運營總監張敏毅表示，這項行政令中特別定義了生物學意義上的母親和父親。其中提到，「母親」是指直接的生物學上的女性，「父親」是指直接的生物學上的男性。她原本以為該政策不會影響代孕行業，但代孕母親不是孩子生物學上的母親（非卵子提供者），因此值得關注。

南加州持照律師张越進一步解釋，在代孕行業，生孩子的母親可能是美國公民，但不是生物學上的母親，所以對孩子的判斷還是要以提供卵子的母親身分為準。這是比較棘手的方面。

张越特別提到，這項行政令生效期在30天之後，相較於以往的行政令只有幾天的窗口期，該行政令的窗口期較長。他認為，川普總統有一些道德方面的考量，「畢竟這是一個關於人的問題。」一方面給民眾時間適應，一方面給他的內閣成員時間來制定具體實施方案。這個行政令實施起來會非常複雜。

南加州移民律師許俊良表示，川普頒發的此條行政令，相比他第一任期頒發的行政令更加嚴謹，明顯是受到對法律有深入研究的專家指導。這條行政令「小心地」緊貼美國憲法做解釋，以對抗「違憲」的反對聲。雖然目前已經有多個州和民權團體提出訴訟，但若想後續更好地上訴，則最好有「苦主」，也就是該行政令生效後真正的「受害人」。

許俊良表示，以前沒有任何總統對憲法14號修正案的出生公民權這樣狹隘的解釋。總統確實有對移民政策作出行政令的權力，但是該行政令的影響非常大，需要配套出台一系列的移民規定，而這些規定又涉及到改變法律，這就又觸及立法。因此他認為，這項行政令凌駕於法律之上了。

徐俊良表示，川普這種一刀切的行政令，「沒有留任何空間，」「導致很多問題。」他說，川普給出30天的窗口期，也許就是為了有反對的人出現，最後鬧到最高法院，由高院大法官支持他的這一行政令。

川普 加州 南加

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