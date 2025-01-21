美國18州狀告川普取消出生公民權行政令

川普總統上任第一天簽署了一系列行政令。（歐新社）

美國18個州的州檢察長21日對川普 總統20日簽署的結束出生公民權行政令提告。他們稱，川普的行政令違反了第14條憲法修正案。

川普20日上任第一天就簽發了數條行政令，其中包括取消出生公民權(Birthright citizenship)，30天後生效。該行政令規定，凡是持有臨時簽證或通過免簽計畫入境美國的婦女，只要孩子的生父不是美國公民 或擁有合法居留權，孩子即便在美國出生，也沒有美國公民身分。

提告該項行政令的法律訴訟中稱，「儘管總統對移民政策有很寬的權力，但是取消出生公民資格法令已經遠遠超出了法律賦予總統的職權範圍。」

根據CNN的報導，這項訴訟可能是針對川普第二任期政策的第一個將要在最高法院審理的案件。這些州在麻州聯邦法院發起訴訟，意味著該案任何上訴將來到美國第一巡迴上訴法院，該法院所有法官均為民主黨 所任命。

在過去案例中，最高法院一直堅持在美國出生的公民權，而第14修正案規定所有在美國領土出生的人都是美國公民。共同提出該訴訟的新澤西民主黨州檢察長告訴CNN，「總統有權提出他認為行得通的政策。」他說，「當涉及出生公民權時，這項權利自內戰後，已在憲法中存在了157年，並且兩次在最高法院被裁定支持。總統不可以僅用一支筆就改寫了憲法，將法律規則本末倒置。」

目前加入這場訴訟的包括美國18個州以及舊金山市和華盛頓特區。這場訴訟包含法院發布命令，暫時阻止川普政府執行這項行政令。

在這項訴訟前，美國自由民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）及其他民權及移民權益組織已經於20日在新罕州（New Hampshire）聯邦法院進行提告，上訴法院同樣為美國第一巡迴上訴法院。