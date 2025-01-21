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華人少年辦時尚晚會 倡藝術發展助自閉症患

記者張宏/洛杉磯即時報導
華人姐妹洪蘊涵（左三）和洪蘊哲（右三）及賈子笑（右二）等人獲得嘉獎。（記者張宏／攝影）
華人姐妹洪蘊涵（左三）和洪蘊哲（右三）及賈子笑（右二）等人獲得嘉獎。（記者張宏／攝影）

16歲的南加華人高中生賈子笑（Zixiao Jia）聯合洪蘊涵（Yunhan Hong）和洪蘊哲（Yunzhe Hong）姐妹，將時尚與魔術結合，日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）打造一場主題為「心靈和諧」的藝術時尚慈善晚會。活動獲得致力於幫助青少年成長和成功的組織Polaris 教育基金會的支持。

賈子笑去年參與洛杉磯加大（UCLA）夏校學習，當時就萌生舉辦「REDEMPTION」慈善時裝秀的想法。他的目標是將時尚、藝術和慈善相融合，隨後他遇到洪蘊涵和洪蘊哲姐妹，三人不謀而合。經過五個多月的努力，並聯合Polaris 教育基金會舉辦主題為「心靈和諧」藝術展的慈善晚會。這場時裝秀不僅視覺上令人驚嘆，且在精神上給人以鼓舞。通過藝術傳播愛和希望，為「心靈和諧」藝術展籌集資金，用於支持社區青少年藝術發展及幫助自閉症青少年的成長。

賈子笑設計的「REDEMPTION」系列，通過服裝展示處於青春期的青少年所面對挑戰的決心和勇氣，及面對困難的掙扎和韌性。 他表示，他未來想學設計專業，「REDEMPTION」系列旨在創造一個空間，讓個人可展現自己的真實，治癒自己的創傷，並在共同的經歷中找到團結。通過大膽的服裝設計和有意義的細節，Young Abyss將痛苦轉化為目標，賦能年輕人超越自我，重新定義他們的旅程。

洪蘊涵和洪蘊哲姐妹則聯手呈現出一場以魔術師為主題的「ACE」部分。這與慈善晚會整體信息相呼應，就像魔術師將挑戰轉化為傳遞希望的信念一樣，鼓勵人們面對困難時變得更堅強，並時刻準備好迎接自己光明的未來。洪蘊哲雖然只有14歲，卻是南加青少年魔術聯盟的創始人，她現場表演的變魚魔術引發陣陣驚呼。姐姐洪蘊涵是ACE設計師，她表示，其理念是人們在現實裡遇到困難能像魔術師一樣，用魔法創造更美好的未來。通過此次活動，突顯時尚和藝術的力量，為那些需要幫助的人帶來溫暖和希望。

活動也得到庫卡蒙加牧場市市政府的支持，並為這三名華人青少年頒發證書， 時裝秀吸引百餘名青少年和家長參與，不僅展現青少年設計師們的才華，更體現他們對於社會責任的關注與擔當。

洪蘊哲雖然只有14歲，卻是南加青少年魔術聯盟的創始人，她現場表演的變魚魔術引發陣...
洪蘊哲雖然只有14歲，卻是南加青少年魔術聯盟的創始人，她現場表演的變魚魔術引發陣陣驚呼。（記者張宏／攝影）
日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）舉辦一場主題為「心靈和諧...
日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）舉辦一場主題為「心靈和諧」的藝術時尚慈善晚會。（記者張宏／攝影）
南加華人青少年將時尚與魔術結合，日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamo...
南加華人青少年將時尚與魔術結合，日前在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）打造一場主題為「心靈和諧」的藝術時尚慈善晚會。（記者張宏／攝影）

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