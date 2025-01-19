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太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

年節展／攤位多品種全 生意興隆購銷兩旺

記者啟鉻／蒙特利公園市即時報導
福全健保工作人員在年節展上祝福大家新春快樂。（記者啟鉻／攝影）
福全健保工作人員在年節展上祝福大家新春快樂。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報社於2025年1月18日和19日在蒙市連續兩天舉辦「2025迎春年節展」，200個各式攤位涵蓋各行各業，吸引大批民眾圍觀、諮詢、品嚐、購買。商家說，人潮就是錢潮，年節展客人多、生意好、購銷兩旺；客人說，攤位多、品種全，一次趕集打包到位。

福全健保（Clever Care Health Plan）現場向參與民眾提供聯邦健保優勢計畫方面的資訊，服務亞裔人群及長輩為主，還有中醫師、中草藥服務，關注長輩健康需要。同時，還發放紅包、農曆蛇年月曆，同時祝福大家新春快樂。

美國銀行（Bank of America）在年節展上的展位很是忙碌，大家紛紛前來諮詢並領取小禮品。工作人員表示，參加年節展主要提供家長們關於家庭理財資訊，並祝福大家新春快樂！

在洛杉磯社區頗有名氣的飲品CHI FOREST (元氣森林），在年節展上免費派送飲料，大家踴躍領取。負責人Chris說，祝福新春快樂，希望大家多多支持元氣森林！

LA Care （ LA Care Health Plan）在年節展設立展位。工作人員表示，主要提供大家最新資訊及優惠福利計畫，並祝福大家農曆新春快樂！

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LA Care在世界年節展上。（記者啟鉻／攝影）
LA Care在世界年節展上。（記者啟鉻／攝影）
元氣森林飲品展位人潮湧吃客多。（記者啟鉻／攝影）
元氣森林飲品展位人潮湧吃客多。（記者啟鉻／攝影）
美國銀行攤位非常忙碌，新老客戶排隊諮詢。（記者啟鉻／攝影）
美國銀行攤位非常忙碌，新老客戶排隊諮詢。（記者啟鉻／攝影）

健保 洛杉磯 亞裔

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