太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太陽報報導，好市多 （Costco ）會員們因瘋搶珍貴的寶可夢卡（Pokemon cards）失控，這家大宗貨品供應商祭出寶可夢卡限購令，甚至需派遣員工看守貨架，防止混亂再次發生。

根據Reddit上瘋傳場景，消費者為搶購這些珍貴的寶可夢收藏卡大打出手，有人甚至扭打在一起。一名男子試圖從另一名拿著兩盒寶可夢卡的顧客手上搶奪卡盒，該名男子用手肘擊中對方下巴，牢牢抓住手中的卡盒不放，口中大喊「給我滾開」。另一名顧客哭訴道：「我從早上7時就一直在這裡了。」現場圍觀者試圖調解，但現場依舊混亂。

近期Reddit的好市多討論專區，一名用戶上傳一張照片，看起來像寶可夢卡兌換券，照片旁的文字寫到「看到這個很高興，特別是昨天目睹一些暴力現場之後。」該兌換券規定每人限購「兩組」寶可夢卡。

另一名疑似好市多員工的用戶回應，「我想我們可能需有員工在貨架附近站崗，確保顧客清楚規定。」這意味著好市多將安排員工看守寶可夢卡貨架。有人建議好市多分店應安排「至少兩名」員工看守，並「威脅取消那些惹麻煩的寶可夢卡愛好者會員資格。」