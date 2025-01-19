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年節展帶人潮 林肯酒店占地利 入住率100%

記者邵敏／蒙特利公園市即時報導
從林肯酒店步行兩三分鐘，即可到達活動最熱鬧的地方。（記者邵敏／攝影）
從林肯酒店步行兩三分鐘，即可到達活動最熱鬧的地方。（記者邵敏／攝影）

世界日報主辦的「蛇年迎春年節展」，18日、19日在南加蒙特利公園市隆重推出，這個傳統的春節活動給附近商家帶來很多商機。一家華裔經營的知名酒店最近幾天入住率爆滿，不少客人一到酒店，還來不及辦理入住手續，就直奔活動現場。

位於年節展附近的林肯酒店(Lincoln Hotel），步行兩三分鐘即可到達活動最熱鬧的地方。酒店銷售總監顧彬彬表示，最近幾天客房入住率爆滿，「華人、老外客人都有，入住率100%。很多客人來自外州，包括亞利桑納州、猶他州、內華達州等，為參加年節展活動，特意提前幾天入住，並計劃在洛杉磯旅遊。」

19日一早，來自中國北京、上海、廣州等地的中國冬令營學生團，30多人入住林肯酒店，他們把行李放在大堂，就先趕往年節展現場，提前在洛杉磯感受春節氣氛。顧彬彬介紹說，除學生團外，19日當天還有大量來自中國的客人抵達，年節展對於這些遊客來說，是此次赴美行程中豐富的活動之一。

林肯酒店最近幾年全面裝修升級，所有傢具、內飾全部更新，華麗大變身，一改幾十年前的陳舊設施和風格，是一家現代化全服務酒店。酒店擁有洛杉磯唯一的坐式VIP登記入住前台、300個室內車位的專享停車場、酒店工作人員提供中英文前台及客房服務、所有客房和公共區域均有專用的200mb光纖高速Wi-Fi服務、全新的5000呎西式餐吧等。此次正逢蒙市重大活動年節展，這家知名酒店以全新面貌迎接遠近賓客；與林肯酒店一樣，附近一些商家也表示，年節展活動為他們帶來無限商機。

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年節展╱北美最熱鬧春節在南加 華洋粉絲十幾年熱情不減

年節展╱世報蒙市年節展開幕嘉賓雲集 各族裔齊聚滿載而歸

「蛇年迎春年節展」19日活動現場，人頭攢動。（記者邵敏／攝影）
「蛇年迎春年節展」19日活動現場，人頭攢動。（記者邵敏／攝影）
很多客人入住酒店，把行李放在大堂，就先趕往年節展現場。（記者邵敏／攝影）
很多客人入住酒店，把行李放在大堂，就先趕往年節展現場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 蒙特利公園市 亞利桑納州

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