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華美銀行救災捐款25萬 受災客戶本月免繳房貸

記者趙健/巴沙迪那即時報導
從右至左：第41區州眾議員John Harabedian，華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng），巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll，艾塔迪那議會副主席Nic Arnzen，巴沙迪那市長Victor M. Gordo、市議員Steve Madison。（記者趙健/攝影）
從右至左：第41區州眾議員John Harabedian，華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng），巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll，艾塔迪那議會副主席Nic Arnzen，巴沙迪那市長Victor M. Gordo、市議員Steve Madison。（記者趙健/攝影）

助力野火救災，華人企業不落人後。巴沙迪那社區基金會（Pasadena Community Foundation）14日宣布，獲得華美銀行基金會（East West Bank Foundation）提供的25萬美元捐款，用於支持其伊頓野火（Eaton Fire）救助與復原基金，專用於幫助受影響最嚴重的社區，並支援提供災後服務的非營利組織。

華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng）指出，作為巴沙迪那的長期居民，他親眼目睹了社區在面對挑戰時展現的韌性和精神。此次捐款是幫助社區開始癒合並向前邁進的第一步。華美銀行承諾將與鄰里站在一起，並繼續尋找方法支持復原與重建工作。「作為南加州最大的獨立銀行，華美擁有幾十萬的客戶群。在這場災難面前，我們有責任挺身而出，不僅要貢獻我們的力量，還要帶動更多人參與，共同面對挑戰。」

除捐款支持外，華美銀行還為受災居民提供緊急房貸紓困措施。吳建民表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納，能夠集中精力處理保險賠付、安置等更為緊迫的事宜，從而減輕災民的經濟負擔和精神壓力。

巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll表示，基金會已為巴沙迪那和艾塔迪那(Altadena)地區服務超過70年，在困難時期與非營利組織合作，確保援助送達到最需要的地方。火災發生後，為了快速回應受火災影響居民的即時需求，董事會已批准首筆10萬美元撥款以支持救災工作，並隨著社區需求的發展將繼續動員更多資源。

巴沙迪那市長Victor M. Gordo表示，該市首要任務是滿足受影響居民的即時需求，同時為災後復原奠定基礎。華美銀行基金會和巴沙迪那社區基金會的支持彰顯了社區的力量，也反映了凝聚社區的價值觀。

艾塔迪那市議會副主席Nic Arnzen是在火災中失去家園的親歷者，切身感受到社區面臨的巨大挑戰。他哽咽著說，通過伊頓火災救助與復原基金的幫助，以及像華美銀行這樣的組織的支持，我們不僅在重建家園，也在重建希望。「我們或許已經沒有家，但我們擁有彼此......只要我們在一起，就還會有家。」

吳建民表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納。（記者趙健/攝影）
吳建民表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納。（記者趙健/攝影）

紓困 加州 南加

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