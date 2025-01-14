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奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

太平洋帕利塞德訊
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

在寶馬山野火（Palisades Fire）中，一對八旬夫婦用後院澆花水管，成功拯救位於Pacific Palisades大街上的住宅，成為那條路上，倖存的三座房子之一。值得注意的是，在1978年的寶馬山野火中，兩夫婦也是奮力滅火，保衛家園。

ABC 7電視台報導，85歲的蘇珊（Susan Salser）以及86歲溫斯頓（Winston Salser）在寶馬山野火燒起來後，毅然奮起保衛家園。蘇珊表示，「你可能無法理解，但我覺得這裡很安全，我就是有這樣的直覺。」

蘇珊說，火災來臨時，她用水管滅掉房子後面的野火，她當時不知道丈夫在哪，後來才發現，丈夫在房子另一側做相同的事。

這對夫婦的兒子馬克（Mark Salser）居住在西雅圖郊區，他理解父母不會放棄房屋選擇撤離，即使火災已經逼近。他說，「我以為要失去父母了，當看到野火焚燒的範圍，真的有這想法」。

除用水管持續滅掉房子周圍的野火，兩夫婦認為，溫斯頓曾在房子後院栽種近百棵橡樹，在隔絕大火上也發揮作用。

馬克說，父母都是意志堅定的人，「他們真的很聰明且善於變通。」「在此建立長期生活後，很難拋下這一切，但我不知道（父母這樣做）是否明智。」

溫斯頓在用澆花水管滅火時受傷，火苗燒傷他的手臂和腿，他因此在醫院住了一周。妻子蘇珊表示，溫斯頓會好起來。儘管房子目前沒有水且停電，但她不打算離開。蘇珊說，「這塊土地和房屋，是我的天堂。我已經快85歲，12年前，我對房子重新裝修，一直住到現在。房子會變成為我親密的人還是灰燼，我不知道；但現在至少它對我來說，就像親密的人。」

老夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）
老夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

西雅圖

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