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洛杉磯捷運 繼續提供免費公共交通運輸服務

洛杉磯訊
洛杉磯縣繼續為民眾提供免費搭乘火車和公車服務。（LA Metro）
洛杉磯縣繼續為民眾提供免費搭乘火車和公車服務。（LA Metro）

洛杉磯地區山火12日繼續燃燒，洛杉磯縣繼續為民眾提供免費搭乘火車和公車服務。不過受山火影響，許多公共交通線路暫時停運。

洛杉磯縣政委員、洛杉磯捷運（LA Metro）董事會主任韓珍妮（Janice Hahn）表示，火災和強風繼續對民眾構成威脅，她已授權LA Metro繼續為民眾提供免費搭乘，直至極端天氣造成的影響過去（while these conditions exist）。目的是確保居民能夠安全出行，滿足前往避難所或與親人團聚等火災期間急難處理需要。而此前的免費服務，持續到12日截止。

洛杉磯捷運為民眾提供詳細交通連接圖，顯示各公車站、火車站與火場附近及消防物資中心的連接圖，可上網查詢詳情experience.arcgis.com/experience/65f1014edfc349579365314f8725408a/

洛杉磯捷運系統工作人員12日完成Southwest Museum站和Fillmore站之間的線路倒伏樹木清除，修復倒下電線杆，地鐵A線12日恢復正常運作。

洛杉磯捷運所有鐵路線12日照常運行，但部分公車需繞道行駛，改變線路的公車如下：180路公車：在日落/佛蒙特和洛斯費利斯/聖費南度（Sunset/Vermont/Los Feliz/San Fernando）間繞行，線路從Sunset前往Fountain Ave，從Hyperion前往San Fernando路；217路公車：在Sunset/Vermont間繞行至Fountain Ave，再至Hyperion，再前往San Fernando Road；690路公車：在Foothill/Arroyo和Paxton/MLay間繞行。

受大火影響，目前仍停運的公車線路包括：134路、602路、660/662路的華盛頓大道以北地區。此外，巴沙迪那、艾塔迪那(Altadena)的Metro Micro在Woodbury Road、New York Drive和Sierra Madre Blvd之間的交通都暫時停運，恢復時間未定。

12日已恢復公交捷運運行的地區，包括巴沙迪那玫瑰碗區：林肯大道和蒙大拿街以南（Lincoln Blvd, south Montana St）；Montana St 210號公路與Los Robles Ave之間段；伊麗莎白街（Elizabeth St.）和洛斯羅布爾斯大道 (Los Robles Avenue) ；Hill Ave和Altadena Dr之間的New York Dr。

大都會捷運的在火災期間的最新動態，可訪問Metro.net或alerts.metro.net。

洛杉磯 捷運 山火

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