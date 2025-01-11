災後理賠7天冷卻期 保險廳警告倉促易受騙

洛杉磯野火重創後，加州保險廳長萊拉（右）緊急發布多項防範措施，包括禁止公共理賠員在災區7天內招攬生意，並提醒民眾避免在災後倉促決定。（abc電視台）

針對近期洛杉磯地區山火 造成的重大損失，加州保險 廳長萊拉(Ricardo Lara）11日呼籲災民提高警覺，防範詐騙行為，並提醒民眾在災後重建過程中避免倉促決定。保險局已提供多項資源，包括中英文的「災後勿受騙」指南，幫助受災居民了解如何應對災後詐騙。

萊拉並向公共理賠員（Public Adjusters）發出通知，重申加州法律對公共理賠員行為的嚴格規範，並警告他們不得違規招攬業務。公共理賠員並非保險公司雇員，而是由保單持有人聘用，協助處理理賠事宜，並以賠償金的一定比例收取費用。萊拉強調，災民在簽署合約前應充分了解公共理賠員的服務內容與收費標準，以免在重建過程中承受額外財務壓力。

萊拉指出，根據加州法律，公共理賠員不得在災區疏散令解除的七天內招攬業務，以確保災民在高壓情況下有足夠時間審慎考量。保險廳將全力支持災民，提供所需資訊。」

保險廳提醒災民，任何公公共理賠員在疏散令解除後七天內的招攬行為均屬違法；同時，無執照個人若擅自提供理賠服務，也將面臨法律制裁。此外，現行法律限制公共理賠員的收費範圍與合約內容，部分不良理賠員可能要求將服務費用涵蓋於災民已獲得的賠償金內，消費者應提高警惕，並立即向保險廳反映類似情況。

為協助山火受災民眾，加州保險廳將於1月18日、19日在聖莫尼卡(Santa Monica)，以及1月25日、26日在巴沙迪那（Pasadena）舉辦免費保險支援工作坊。活動內容包括保險理賠流程講解及重建相關資源介紹，有需要的民眾可撥打800-927-4357預約與保險專家的面談機會。保險廳呼籲受災民眾，應先聯繫自己的保險公司或保險經紀處理理賠事宜，只有在確有需要時再尋求公共理賠員或律師的協助。此外，保險廳的消費者服務團隊提供免費諮詢，幫助災民解答理賠相關問題或處理保險爭議。

為幫助受災民眾避開詐騙陷阱，加州保險廳網站提供多項災後資源，包括如何檢查公共理賠員執照、投訴流程及其他實用指南。消費者如需查詢公共理賠員執照是否合法，可訪問保險局網站或致電800-927-4357查詢。

保險局再次強調，所有理賠員均須遵守「加州公共保險理賠法」（California’s Public Insurance Adjusters Act），違規者將面臨執照暫停、吊銷或民事罰款等處罰。萊拉敦促災民善用官方資源，在復原過程中保障自身權益。