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洛縣檢察長：趁火打劫等五罪嚴懲不貸

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣市政府、警察局、檢察署、保險局、估值官等10日聯合報告會，洛縣檢察長霍克曼（中）强調，任何在本次火災中的縱火、打劫、欺詐、非法使用無人機、違反宵禁令等犯罪，都將受到重罪嚴懲。（洛縣縣政委員巴格辦公室提供）
洛杉磯縣市政府、警察局、檢察署、保險局、估值官等10日聯合報告會，洛縣檢察長霍克曼（中）强調，任何在本次火災中的縱火、打劫、欺詐、非法使用無人機、違反宵禁令等犯罪，都將受到重罪嚴懲。（洛縣縣政委員巴格辦公室提供）

洛杉磯縣、洛杉磯市警檢10日強調：任何在本次火災中的縱火、打劫、欺詐、非法使用無人機、違反宵禁令等犯罪，都將受到重罪嚴懲。

洛杉磯縣檢察長霍克曼10日表示，地檢署嚴厲打擊與本次火災相關的五種犯罪，包括縱火、搶劫、欺詐、駕駛無人機非法進入執法部門管轄地區、違反宵禁令，都將面臨起訴並從嚴處罰。

霍克曼表示，在本次火災中，任何涉及人為和故意縱火將被捕起訴，並以最大程度懲罰。目前地檢署將與執法部門密切合作，追捕任何縱火嫌犯。他特別指出，短短幾天，社區已出現搶劫和欺詐等犯罪活動，在一些人乘火打劫的同時，還有一些人利用GoFundMe進行網路欺詐，假辦成火災受害人趁機斂財。他提醒民眾捐款時注意確認受害人的情況，同時建議捐款人使用政府網站recovery.lacounty.gov或lafd.gov，幫助真正需要的災民。

洛杉磯市警察局助理局長崔明哲（Dominic Choi）也表示，對災區的搶劫和掠奪行為采取零容忍政策，任何災區的搶劫犯罪將被逮捕並受到法律最大程度起訴。他表示，目前警方也為伊頓火場設立的家庭援助中心（Chevy Hills Recreation Center，2552 Motor Ave），隨時準備接待火災中的是失散人員，現場有紅十字會、應變小組、法醫辦公室和洛縣心理健康部人員一起幫忙。

洛縣和洛市警察局10日啟動210警員組成巡邏執法小組，維護受火地區秩序，打擊犯罪活動，保護公眾安全。與此同時，加州國民兵10日也開始進入災區，協助交通控制和管理道路，只有獲得授權的人才能進入災區。

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