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火災無情人間有愛 中國民主黨捐助災民物資

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
中國民主黨黨員們為受災民眾送去生活用品和溫暖關懷。（中國民主黨提供）
中國民主黨黨員們為受災民眾送去生活用品和溫暖關懷。（中國民主黨提供）

中國民主黨洛杉磯總部1月9日發起火災救援行動，為當地災民捐贈總值逾2000元的生活必需品。活動負責人暨中國民主黨執行主席界立建表示，這場大火已造成無數災民家園盡毀，多個社區幾代人的生活遭受重創，災民流離失所。他強調，作為在美華人，應以實際行動為守護這片自由的土地盡一份心力。

此次救援行動在當天上午緊急號召後，立即獲得眾多成員熱烈響應。許多黨員在向公司說明情況後，獲得主管支持准假參與。儘管部分成員生活並不寬裕，仍積極投入這項富有意義的援助行動，展現「災難無情，人間有愛」的精神。捐贈物資包括食品類如麵包、泡麵，衛生用品如衛生紙、衛生巾、牙刷牙膏、礦泉水，以及生活用品如枕頭、毛毯、被子等災民安置點急需物品。所有物資已運送至巴沙迪那（Pasadena）會議中心發放。

來自安徽的周蘭英女士在捐贈現場表示，從新聞上看到洛杉磯發生罕見火災，造成當地居民經濟損失，令人心痛不已。作為一位逃離中國的中國民主黨員，她希望藉此機會回報美國提供的自由環境。她也讚揚現場警察與義工忙碌工作、捐贈者排隊卸貨、災民領取物資的有序場面，充分展現美國社會的魅力。

界立建指出，這已是該組織第二次投入火災救援，去年9月Line Fire期間即展開類似援助行動。他表示，目前災區場景令人揪心，包括被毀的世代家園、找不到主人的動物，以及滿天灰燼。這次援助行動不僅體現亞裔社群回饋美國社會的心意，也展現中國民主黨融入在地社區、關懷災民的正面形象。他期望透過各族裔的愛心力量，協助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活，讓洛杉磯早日復原。

大合照。（中國民主黨提供）
大合照。（中國民主黨提供）
黨員們帶著大量泡麵等民生物資前往災區捐贈。（中國民主黨提供）
黨員們帶著大量泡麵等民生物資前往災區捐贈。（中國民主黨提供）
許多民眾也自發參與，攜帶物資紛紛趕往捐贈點，展現出社會各界的愛心與支持。（中國民...
許多民眾也自發參與，攜帶物資紛紛趕往捐贈點，展現出社會各界的愛心與支持。（中國民主黨提供）
中國民主黨黨員們自發購買食品、飲用水、衛生用品等幫助災民。（中國民主黨提供）
中國民主黨黨員們自發購買食品、飲用水、衛生用品等幫助災民。（中國民主黨提供）

民主黨 洛杉磯 泡麵

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