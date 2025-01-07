我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債殖利率大升 史指挫逾1% 科技股拖累那指跌近2%

為逃避堵車費 紐約駕駛各出奇招

强風橫掃南加 三起大火蔓延中

洛杉磯訊
太平洋派立沙德斯地區7日上午10時半左右發生大火，短短一個小時已燒毀超過200英畝林地。消防部門緊急協助火場附近居民撤離。（NBC4電視截圖）
太平洋派立沙德斯地區7日上午10時半左右發生大火，短短一個小時已燒毀超過200英畝林地。消防部門緊急協助火場附近居民撤離。（NBC4電視截圖）

罕見強風7日橫掃南加州，短時間已造成馬里布、西好萊塢以及聖地牙哥地區至少三起大火，部分地區火勢因大風迅速蔓延，樹木倒伏。為安全起見，洛杉磯動物園緊急關閉，馬里布地區所有學校停課。消防部門表示，強風高峰紅色火警將持續到7日深夜，未來幾天各地也都可能受此次大風影響，火災隱患大，民眾出門要小心。

大洛杉磯太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）地區7日上午10時半左右發生大火，短短一小時已燒毀200英畝林地。消防部門將當地Westwood Recreation Center（1350S. Sepulveda Blvd.）作為撤離民眾中心，緊急協助火場附近居民撤離。

7日上午西好萊塢地區西日落大道8400號街區的一棟建築也發生火宅，由於風勢凶猛，火勢可能繼續擴大，目前大批消防員留在現場監視情況。

聖地牙哥地區的Wynola地區7日上午也發生火災，短時間內吞噬數英畝林地，目前火災仍在擴大中，暫時沒有建築物和人員受到威脅。

加州消防總長Joe Tyler7日提醒，加州高達95%的野火是人為產生，他呼籲民眾提高警惕注意防火，發現著火迅速報告。

國家氣象台7日中午再次重申此次大風將是南加州本季節破壞力最大的大風，樹木倒伏、快速行駛的空置大貨車，以及大風吹落和帶起的各種大型垃圾和重物，都可能對行人和車輛造成生命威脅，民眾在大風期間不要出門，不要靠近玻璃窗口和玻璃落地們；山邊和山腳地區的居民最好做好撤離準備。

到7日中午，格蘭岱和布班克一帶已有不少大樹被狂風吹倒，附近的動物園緊急關閉。

消防部門提醒，除馬里布、聖塔莫尼卡山和聖蓋博谷外，聖蓋博山區也是風災地區，大風同時帶來五至十度的降溫，使得空氣更加乾燥，進一步加大火災隱患。

加州 動物園 聖蓋博

上一則

黃仁勳穿這款皮衣亮相 次日一半尺碼賣斷貨

延伸閱讀

聖地牙哥去年查獲300磅芬太尼 150人被捕

聖地牙哥去年查獲300磅芬太尼 150人被捕
風暴將襲南加 這些地區居民小心

風暴將襲南加 這些地區居民小心
山火威脅 加州屋主瘋裝個人消防栓 成為新身分象徵

山火威脅 加州屋主瘋裝個人消防栓 成為新身分象徵
花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施
焚風周二襲南加 乾燥天小心防火

焚風周二襲南加 乾燥天小心防火
馬里布「富蘭克林大火」焚毀超過2200英畝 大學停課 部分公路關閉

馬里布「富蘭克林大火」焚毀超過2200英畝 大學停課 部分公路關閉

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏／攝影）

華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重

2024-12-31 20:14

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇蹟突然發生……

飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇蹟突然發生……
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美洲灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美洲灣