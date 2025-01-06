南加流感肆虐 好市多感冒藥卻被曝異物污染要召回

好市多這款感冒藥存在潛在異物感染，宣布召回。（制藥商LNK International Inc.）

眼下正值流感 等呼吸道疾病高發季節，南加很多華人不慎中招，正在服用感冒藥的患者要注意，好市多 （Costco）一款感冒藥日前宣布下架並召回，原因是可能受到外來物質污染。

根據FOX、ABC等媒體綜合報導，好市多通知稱，召回的感冒藥是好市多旗下品牌Kirkland Signature Severe Cold & Flu Plus Congestion，產品編號為#1729556，具體批號為P140082，該批次產品主要在美國中西部和東南部等地銷售。

聲明稱，出於高度謹慎考慮，製藥商LNK International Inc已宣布召回特定批號產品，這些產品存在潛在外來物質污染。這款受影響的非處方感冒藥，可能在2024年10月30日至11月30日出售。

該製藥商建議好市多消費者，不要使用這一批次代碼的任何產品，並將其退回，可以獲得全額退款。任何有問題或疑慮的人，可以聯繫製藥商LNK International Inc.，電話是1-800-426-9391，或發送電子郵件至[email protected]。媒體已聯繫好市多、以及製藥商，希望就此事件發表置評，尚未得到回覆。

上個月，聯邦食品藥物管理局（FDA）剛宣布召回8640盒Kirkland Severe Cold & Flu Plus Congestion Day and Night packs感冒藥，原因是經過廣泛檢查，發現其中的口服苯腎上腺素（oral phenylephrine）成分，被認為是無效的鼻腔減充血劑。醫學分析師Marc Siegel博士表示，這種化學物質的口服形式，被證明對感冒和流感無效，且在某些劑量下，可能對心臟有毒性，導致心悸、心律失常和高血壓。上次召回的Kirkland Cold & Flu產品批號為P139953或P139815，有效期至2026年8月。

此次感冒藥召回，正值呼吸道疾病呈上升趨勢。聯邦疾病控制與預防中心(CDC )指出，截至2024年12月28日的一周，全美大多數州的流感病例很高，上升比例約18%。該機構估計，本季迄今已有超過500萬人感染流感，導致6萬3000人住院治療、2700人死亡。

流感可引起輕度至重度疾病，CDC表示，患者的症狀各不相同，包括發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、肌肉或身體疼痛、頭痛、疲勞、嘔吐和腹瀉等。任何人都可能感染流感，但65歲及以上成年人、患有氣喘、糖尿病或心臟病等基礎疾病患者、孕婦和5歲以下兒童，尤其容易患上嚴重的流感相關併發症。