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南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

記者邵敏／洛杉磯即時報導
餐廳業主表示，如果是特價菜，龍蝦少一截、乳鴿缺肉是正常現象。（取自Pexels）
餐廳業主表示，如果是特價菜，龍蝦少一截、乳鴿缺肉是正常現象。（取自Pexels）

辭舊迎新之際，華人去超市購買大魚大肉準備盛餐，或與親朋好友下館子堂吃的頻率都在增加；但有南加華人抱怨，在超市買到的龍蝦少一截，餐廳的乳鴿也經常少塊肉，拼不完整的鴿子，質疑商家是否偷工減料。

洛杉磯不願具實名的華人消費者L女士敘述自己的離譜遭遇，她在華資超市買了一只大龍蝦，並讓店員幫忙處理切成塊。讓L女士沒想到的是，回家煮好開吃時，發現龍蝦幾乎沒什麼肉，「只有一位家人說吃到一塊肉，我們趕緊就在盆裡繼續找肉，只找到龍蝦尾巴那一段，這些肉怎麼都拼不出一只完整的龍蝦」。

L女士懷疑超市有問題，猜測會不會是店員處理龍蝦時私藏蝦肉。她隨後致電超市，向經理投訴，但因為龍蝦已經煮熟開吃了，拿不出證據，最後只能不了了之。L女士吃一塹、長一智，提醒其他消費者，「以後大家買比較貴的海鮮時，一定要仔細檢查有沒有缺失的部分，離店後就說不清楚了」。

據另一位華人顧客敘述，他去中餐館吃飯，經常碰到乳鴿少肉的情況，「一只乳鴿通常是一開四，看上去很完整，如果店家上的乳鴿被切成多塊，就會發現總是缺塊肉，拼不全整隻鴿子」。這位華人指出，類似情況比較多見，他建議顧客下單乳鴿時不妨留意一下，「我們家現在外賣打包乳鴿，都特意要求不切，整隻帶回家自己切塊」。

對於超市、餐館出現偷工減料的現象，記者致電事發超市詢問，尚沒有得到回覆。洛杉磯餐飲業主Linda李認為，類似事件可能會有，但原因各異。她指出，如果餐廳推出特價菜，龍蝦少一截、乳鴿缺胳膊少腿就會經常發生，「為了節約成本開支，一些商家進貨渠道不好，菜品的品質本來就差，雞、鴨、乳鴿等少腿、少翅膀很正常，因此作為次品特價售賣，價格便宜」。

Linda表示，還有一種情況，「如果商家按照分量賣，一磅多少錢，缺肉少肉就沒有什麼問題；但如果按照整隻定價賣，少了一塊，那就是商家信譽問題」。Linda說，自己也常去別的餐廳消費，龍蝦少一截經常碰到，「但如果在超市買整隻龍蝦，這種情況肯定不可以」。

Linda還建議，在超市購買海鮮、家禽等商品時，如果需要店員幫助處理，一定要提前溝通。比如買魚，有些人喜歡魚籽、魚腸，就要告訴店員保留這些，如果不說，內臟就可能全部清理幹淨；買雞、鴨同樣如此，如果想保留雞胗，雞心等，也要提前跟店員說，如果不講清楚，這些可能就不會留給消費者。

這位在洛杉磯經營餐廳多年的華人女業主指出，對於很多商家來說，消費者留下魚籽、雞鴨內臟，他們就可以再賣一次，「客人不要最好，這些內臟更貴，還可以再賺一筆錢，魚腸、魚籽特別貴，所以精明的消費者，都會提前講清楚。」

華人抱怨，在超市買到的龍蝦少一截。（记者邵敏／摄影）
華人抱怨，在超市買到的龍蝦少一截。（记者邵敏／摄影）

華人 洛杉磯 南加

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