華美藝協25日辦劉家昌追思會 演唱50首經典名曲

洛杉磯華美表演藝術協會將於25日舉辦劉家昌追思音樂會，以50首經典歌曲紀念去年12月辭世的華語流行音樂教父。（華美表演藝術協會提供）

洛杉磯 華美表演藝術協會將在1月25日(周六)下午1時至4時，在洛杉磯華僑文教中心舉辦「懷念流行音樂教父劉家昌 追思音樂會」，演唱50首經典作品，包括膾炙人口的「霧」等名曲，以紀念這位於去年12月辭世、為華語樂壇奉獻半世紀的音樂大師。

劉家昌畢生創作超過2000首華語歌曲，作品傳唱數十年，不僅培育出鄧麗君、劉文正、鳳飛飛、甄妮等多位華語歌壇巨星，更創作多首氣勢磅礡的愛國歌曲，包括「梅花」、「我是中國人」、「中華民國頌」、「國家」、「黃埔男兒最豪壯」等。他的作品旋律優美動人，歌詞意境深遠，在50至70年代的華人 心中留下深刻且難忘的青春回憶。「夜蒙上一層淡霧，我獨自走進霧裡漫步」，這首「霧」的歌詞傳唱近半世紀，見證了華語流行音樂的黃金歲月。