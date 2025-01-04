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華美藝協25日辦劉家昌追思會 演唱50首經典名曲

洛杉磯訊
洛杉磯華美表演藝術協會將於25日舉辦劉家昌追思音樂會，以50首經典歌曲紀念去年12月辭世的華語流行音樂教父。（華美表演藝術協會提供）
洛杉磯華美表演藝術協會將於25日舉辦劉家昌追思音樂會，以50首經典歌曲紀念去年12月辭世的華語流行音樂教父。（華美表演藝術協會提供）

洛杉磯華美表演藝術協會將在1月25日(周六)下午1時至4時，在洛杉磯華僑文教中心舉辦「懷念流行音樂教父劉家昌追思音樂會」，演唱50首經典作品，包括膾炙人口的「霧」等名曲，以紀念這位於去年12月辭世、為華語樂壇奉獻半世紀的音樂大師。

劉家昌畢生創作超過2000首華語歌曲，作品傳唱數十年，不僅培育出鄧麗君、劉文正、鳳飛飛、甄妮等多位華語歌壇巨星，更創作多首氣勢磅礡的愛國歌曲，包括「梅花」、「我是中國人」、「中華民國頌」、「國家」、「黃埔男兒最豪壯」等。他的作品旋律優美動人，歌詞意境深遠，在50至70年代的華人心中留下深刻且難忘的青春回憶。「夜蒙上一層淡霧，我獨自走進霧裡漫步」，這首「霧」的歌詞傳唱近半世紀，見證了華語流行音樂的黃金歲月。

華美表演藝術協會長期致力凝聚華人社區，經常舉辦大型演唱會，結合在地華裔人才，並邀請台灣藝人來美演出交流。此次追思音樂會匯集僑界歌藝愛好者同台演出，以音樂向這位偉大的愛國藝術家致上最深敬意。有意參加者可撥626-230-9345或949-735-9088查詢詳情。

洛杉磯華美表演藝術協會致力凝聚南加僑界，長期舉辦大型演唱會，結合在地華裔人才並邀...
洛杉磯華美表演藝術協會致力凝聚南加僑界，長期舉辦大型演唱會，結合在地華裔人才並邀請台灣藝人來美交流演出。（華美表演藝術協會提供）

劉家昌 洛杉磯 華人

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