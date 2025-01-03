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加州新育嬰假福利 最高補貼九成薪資

洛杉磯訊
加州將從2025年起實施新育嬰假法案，年收入6萬3000元以下的合格工人可獲高達九成薪資補貼，較現行六成大幅提升，並擴大受惠對象至軍人、收養家庭及照顧病患家屬等群體。（截圖至abc7電視台）
加州將從2025年起實施新育嬰假法案，年收入6萬3000元以下的合格工人可獲高達九成薪資補貼，較現行六成大幅提升，並擴大受惠對象至軍人、收養家庭及照顧病患家屬等群體。（截圖至abc7電視台）

加州政府宣布，將於2025年啟動全新的育嬰假補貼計畫，這項政策被視為解決工薪階層育兒困境的重要里程碑。根據新法案，年收入在6萬3000元（約為州平均周薪70%）以下的合格工人，補貼比例將從現行的60%大幅提高至90%。收入超過此標準的工人，則可獲得70%至90%不等的補貼。

新政策涵蓋的受益範圍廣泛，除了一般工薪族外，還包括申請國家殘障保險者、帶薪家事假的工人、執行軍事任務者、收養家庭以及照顧重病家人的看護者。同時，新法案取消了高收入者可選擇退出福利基金繳納的上限規定，進一步提高財務支持的公平性。「工作法律援助」（Legal Aid at Work）高級律師伍奇特（Katherine Wutchiett）表示，儘管新政策要到2025年才正式實施，但有意申請者若在2024年12月底開始請假，可選擇將申請時間延至2025年1月，以享受更高比例的補貼。

政策的重要性在各界反應中可見一斑。剛成為母親的鮑威爾（Savannah Powell）認為，補貼比例的提高對許多家庭維持生計至關重要。同時，阿茲海默症協會加州南部分區副總裁克羅基特（Gloria Crockett）指出，這項政策將為全州約130萬名護理人員提供更有力的支持。立法推動者、加州參議員杜拉佐（Maria Elena Durazo）強調，新法案的目標是解決經濟壓力對家庭關係的影響。「許多人希望能照顧新生兒或病患家屬，卻因財務困難無法實現，這是不平等的，」她說。「工作法律援助」作為法案共同發起單位，在立法過程中發揮了重要作用。

這項政策的落實，將為加州家庭帶來重大改變。特別是對經濟弱勢群體，政府的支持力度顯著提升，展現了加州在促進工作與家庭平衡方面的決心。

加州 阿茲海默症 保險

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