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槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再度上訴遭駁回

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槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再度上訴遭駁回

編譯胡立宗／即時報導
南加大為瞿銘與吳穎舉辦的追悼儀式。（本報資料照片）
南加大為瞿銘與吳穎舉辦的追悼儀式。（本報資料照片）

2012年4月11日，南加大中國留學生瞿銘與吳穎在學校附近遭到槍殺，策畫首謀、現年32歲的波頓（Javier Bolden）被判無期徒刑。2023年因為刑制改變他上訴重判，同年5月被洛杉磯高等法院駁回；2024年12月31日再遭加州第二巡迴上訴法院駁回定讞，罪犯必須終身服刑不得假釋。

當時開槍的Bryan Barnes在判決或量刑時都未出庭。但他先前已經承認開槍殺死兩人，當時他們的BMV正並排停車在南加大附近的街道上。現年32歲的他同判無期徒刑且不得假釋。

上訴法院由三名法官組成合議庭，最終支持洛杉磯高院的判決，駁回波頓的重新量刑聲請。但2025年已經退休的法官Stephen Marcus認定，就算在新法下，證據仍然足以判處波頓同等罪責，畢竟他對人命毫不在乎，作為直接共犯與首謀的證據確鑿。

在本案定罪判決後，波頓曾在2016年提起上訴，但同樣遭加州上訴法院駁回。雖然波頓當時稱，證供有誤，但法院認為，波頓在作案後依然大肆宣揚行凶過程，且大量證據顯示波頓的確槍殺兩人。

另外，檢方指出，波頓曾告訴槍手，殺人後「搶多少算多少」，因此適用於殺人罪暨特殊情況下搶劫殺人。

除了上述案件，波頓在2012年2月12日已經殺人未遂，傷者腦部重傷，並因流彈導致路人腿部重傷。波頓判決時，一名法官曾經質問，「你怎能在如此作惡後還興高采烈？」

波頓 南加大 加州

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