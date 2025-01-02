我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：特斯拉爆炸嫌犯 在車內恐已先飲彈自盡

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

羅省中華會館四首長就職 擦亮百年金字招牌

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯高等法院法官周本立（右一）主持中華會館主席聶澤英（中）、副主席朱栢田（右二）、監事長張麗卿（左二）、副監事長伍堅偉（左一）宣誓就職典禮。（記者楊青/攝影）
洛杉磯高等法院法官周本立（右一）主持中華會館主席聶澤英（中）、副主席朱栢田（右二）、監事長張麗卿（左二）、副監事長伍堅偉（左一）宣誓就職典禮。（記者楊青/攝影）

羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，當晚還舉行中華會館新年聯歡暨就職晚宴，雙喜臨門。

就職典禮下午4時在中華會館大禮堂舉辦，龍崗公所的四頭雄獅為典禮開場助興。洛杉磯高等法院法官周本立、聯邦眾議員趙美心、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀，分別為中華會館正副主席和正副監事長、中華會館全體理事和全體監事監交。

趙美心、加州眾議員方樹強分別主持新舊會長和監事長印章交接。傳統僑社代表、台僑、新僑、越柬寮等及蒙特利公園和聖蓋博等城市的華裔民選官員數百人參加活動，會館大堂座無虛席。

2025年新一届中華會館四大首長分別是：主席聶澤英、副主席朱栢田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉。同時選出中華會館轄屬三會負責人：校董會會長廖美華、副會長呂惠棠；福地會會長黃惠邦、副會長劉榮波；福僑會會長林慧懿、副會長譚新誠。

卸任主席李金生、新任主席聶澤英和卸任監事長胡卓球及新任監事長張麗卿分別上台致詞。李金生和胡卓球均表達兩年來全體理監事及屬下27個僑團鼎力支持的感謝，同時期待新一屆理監事繼續帶領中華會館勇往直前，將中華會館的百年金字招牌擦得更亮。

聶澤英和張麗卿感謝眾會員的信任和支持，對承接中華會館的帥印表達榮幸。聶澤英表示，將和全體理監事和會員同心協力，適應傳統僑社新形勢，繼續發揮中華會館中流砥柱和龍頭僑社作用。

羅省中華會館2025年理事會職員為，正副中文書記：黃美霞、林師雄；正副英文書記：馬劉愛瓊、關質聰；正副財政：周雄偉、黃勇華；正副核數：楊得成、趙碧琦。監事會職員為，正副中文書記：李嫈嫈、梁焯榮；正副英文書記：鍾泗華、楊家淦；正副核數：趙善儀、陳志聖。

元旦當晚在華埠金龍酒家舉辦的慶祝就職晚餐熱鬧非常。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向中華會館理監事新班子頒獎祝賀；泛美中華會館聯誼會秘書長張自豪、中華會館資深顧問馬樹榮以及美國粵港澳大灣區企業家總商會、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、美國越柬寮等僑團負責人均表達祝賀。

方樹強（中）為中華會館新舊監事長、副監事長主持授印儀式。（記者楊青/攝影）
方樹強（中）為中華會館新舊監事長、副監事長主持授印儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館2025年四大首長及理監事會換届就職典禮1日盛大舉辦。趙美心（右四）...
羅省中華會館2025年四大首長及理監事會換届就職典禮1日盛大舉辦。趙美心（右四）向會館新舊主席、副主席和監事長、副監事長頒獎祝賀和感謝。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，中華會館新年聯歡暨...
羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，中華會館新年聯歡暨就職晚宴當晚登場，雙喜臨門。（記者楊青/攝影）
中華會館福地會交接。（記者楊青/攝影）
中華會館福地會交接。（記者楊青/攝影）
趙美心為中華會館新舊主席、副主席主持授印儀式。（左起）朱栢田、聶澤英、趙美心、李...
趙美心為中華會館新舊主席、副主席主持授印儀式。（左起）朱栢田、聶澤英、趙美心、李金生。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，中華會館新年聯歡暨...
羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，中華會館新年聯歡暨就職晚宴當晚登場，雙喜臨門。（記者楊青/攝影）
中華會館福僑會交接。（記者楊青/攝影）
中華會館福僑會交接。（記者楊青/攝影）
聯邦眾議員趙美心（左三）和加州眾議員方樹強（右三）與中華會館新一届四大首長主席聶...
聯邦眾議員趙美心（左三）和加州眾議員方樹強（右三）與中華會館新一届四大首長主席聶澤英（右二）、副主席朱栢田（右一）、監事長張麗卿（左二）、副監事長伍堅偉（左一）合影。（記者楊青╱攝影）
中華會館校董會交接。（記者楊青/攝影）
中華會館校董會交接。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館2025年四大首長及理監事會換届就職典禮1日盛大舉辦。（記者楊青/攝...
羅省中華會館2025年四大首長及理監事會換届就職典禮1日盛大舉辦。（記者楊青/攝影）

加州 洛杉磯 眾議員

上一則

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

下一則

洛城名人家屢遭竊 華裔影星劉思慕豪宅也被盜

延伸閱讀

羅省岡州保安堂120年 眾官員致賀表揚

羅省岡州保安堂120年 眾官員致賀表揚
15歲華裔李家承遠鋼琴獨奏技驚四座 趙美心等政要到場祝賀

15歲華裔李家承遠鋼琴獨奏技驚四座 趙美心等政要到場祝賀
華埠服務中心長者照護機構開幕 設施先進 牙科眼科設備完善

華埠服務中心長者照護機構開幕 設施先進 牙科眼科設備完善
接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席

接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席
孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期

孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期
聖蓋博辦退伍軍人紀念活動 趙美心等到場支持

聖蓋博辦退伍軍人紀念活動 趙美心等到場支持

熱門新聞

聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看