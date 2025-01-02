羅省中華會館四首長就職 擦亮百年金字招牌

洛杉磯高等法院法官周本立（右一）主持中華會館主席聶澤英（中）、副主席朱栢田（右二）、監事長張麗卿（左二）、副監事長伍堅偉（左一）宣誓就職典禮。（記者楊青/攝影）

羅省中華會館1日舉行2025年四大首長及理監事會換届就職典禮，當晚還舉行中華會館新年聯歡暨就職晚宴，雙喜臨門。

就職典禮下午4時在中華會館大禮堂舉辦，龍崗公所的四頭雄獅為典禮開場助興。洛杉磯 高等法院法官周本立、聯邦眾議員 趙美心、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀，分別為中華會館正副主席和正副監事長、中華會館全體理事和全體監事監交。

趙美心、加州 眾議員方樹強分別主持新舊會長和監事長印章交接。傳統僑社代表、台僑、新僑、越柬寮等及蒙特利公園和聖蓋博等城市的華裔民選官員數百人參加活動，會館大堂座無虛席。

2025年新一届中華會館四大首長分別是：主席聶澤英、副主席朱栢田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉。同時選出中華會館轄屬三會負責人：校董會會長廖美華、副會長呂惠棠；福地會會長黃惠邦、副會長劉榮波；福僑會會長林慧懿、副會長譚新誠。

卸任主席李金生、新任主席聶澤英和卸任監事長胡卓球及新任監事長張麗卿分別上台致詞。李金生和胡卓球均表達兩年來全體理監事及屬下27個僑團鼎力支持的感謝，同時期待新一屆理監事繼續帶領中華會館勇往直前，將中華會館的百年金字招牌擦得更亮。

聶澤英和張麗卿感謝眾會員的信任和支持，對承接中華會館的帥印表達榮幸。聶澤英表示，將和全體理監事和會員同心協力，適應傳統僑社新形勢，繼續發揮中華會館中流砥柱和龍頭僑社作用。

羅省中華會館2025年理事會職員為，正副中文書記：黃美霞、林師雄；正副英文書記：馬劉愛瓊、關質聰；正副財政：周雄偉、黃勇華；正副核數：楊得成、趙碧琦。監事會職員為，正副中文書記：李嫈嫈、梁焯榮；正副英文書記：鍾泗華、楊家淦；正副核數：趙善儀、陳志聖。