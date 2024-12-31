「大稻埕」台北風情 台美青商部年會將登場

洛杉磯台美商會青商部將在2025年1月舉辦以台北大稻埕為主題的年度晚會，透過魔術表演、美食及復古風情等多元活動，打造一場融合東西文化的交流盛宴。（洛杉磯台美商會青商部提供）

洛杉磯 台美商會青商部（TJCCLA）將於新年1月11日（周六）在洛杉磯市中心LACUNA舉辦年度晚會暨會長交接典禮，以「大稻埕」為主題，透過多元活動重現百年前台北城的繁華盛景，讓大家在音樂、美食與文化中迎接 2025年到來。

活動當晚將有豐富多元的節目安排，從國際魔術組織聯盟（FISM）魔術冠軍 Andost 的創意魔術表演，到以大稻埕為主題的創意服裝比賽，再到月老祈願池的設置，讓參與者能夠祈福許願，增添趣味與文化感。此外，現場還特別準備台灣經典小吃，讓參加者在享用美食的同時體驗濃濃的家鄉味。活動現場也將有趣味拍貼機、好禮抽獎及現場 DJ 音樂派對，讓大家在輕鬆歡樂的氣氛中共 度美好時光。

晚會最重要的環節之一是會長交接儀式，象徵 TJCCLA 的薪火相傳與持續成長。主辦單位表示，本次晚會不僅是一場台美文化的盛會，也是會員之間聯繫感情、拓展人脈的絕佳機會。活動票價還包含 2025 年度 TJCCLA 會員資格（價值 50元），讓參與者能在未來一年享受更多精彩活動。

TJCCLA 長期致力於推廣台灣文化與凝聚青年社群，從「辦桌」飲食體驗「想家」夜市，主辦單位希望通過多樣化的活動，讓台灣的歷史與文化在美國的新一代中延續並發揚光大。目前該組織已發展了500 多名會員，成為北美洲地區規模最大的台美青年團體之一。

有興趣參加的民眾可透過購票連結報名：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/tjccla-annual-gala，或 Google 搜尋 ZEFFY TJCCLA 大稻埕獲取相關資訊。更多活動詳情可至 官方網站、Facebook 或 Instagram 查詢。