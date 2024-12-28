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國際短劇協會洛杉磯研討未來與挑戰

記者張宏/巴沙迪那即時報導
洛杉磯及國際短劇行業製作人、投資人等，探討改善短劇同質化和變現問題。（記者張宏／攝影）
洛杉磯及國際短劇行業製作人、投資人等，探討改善短劇同質化和變現問題。（記者張宏／攝影）

國際短劇協會日前在巴沙迪那舉辦短劇創作分享活動，邀請來自洛杉磯及國際短劇行業製作人、投資人等，探討短劇行業的未來與挑戰，改善短劇同質化和變現等，吸引百餘人參與。

在短劇運營與市場討論環節，短劇獨立製片人陳雨濤認為，目前短劇在美國市場用戶基礎尚未形成規模，短劇核心優勢符合時下許多觀眾青睞的高頻率、短週期的內容形式，但要實現全球化成功，必須在拍攝過程中，充分考慮當地文化語境和價值認同。

短劇製片人曲依諾表示，現在存在內容與運營脫節問題，製作團隊專注內容創作，但對市場需求了解不足。宣傳團隊對作品的核心價值理解不到位，導致作品的亮點無法精準觸達目標受眾。

在短劇內容討論環節，影視製作人折龍龍提出短劇內容同質化問題。他說，短劇雖然在下沉市場（指三線以下城市、縣鎮、農村）有巨大潛力，但這些觀眾消費力有限，影響短劇盈利。短劇與短視頻的傳播機制有相似性，短劇和廣告一樣，要通過高頻曝光積累觀眾記憶點，從而實現流量到商業價值的轉化。

TikTok網紅短劇「陣」的創始人Peter Wu認為，短劇內容同質化的深層原因，是平台、創作者和觀眾同質化需求。霸道總裁題材的流行，源自觀眾的文化共鳴，這一現象值得深挖。同時他呼籲利用AI技術降低成本，但也強調保持創作者核心地位的重要。

短劇導演兼製片人Angela Liu表示，短劇內容定位，要關注不同觀眾需求。如男性觀眾偏好搞笑和恐怖類型，為製作團隊提出更高拍攝和預算要求，需要獲得品牌方資金支持。

FlexTV製作總監Vanna Han認為，如短劇採取免費模式，其潛在目標受眾可能達數千萬。短劇未來不僅在吸引觀眾，從廣告、訂閱和IP開發等方面獲利，還要助力中國企業出海，實現長期商業價值與變現能力。

國際短劇協會共同會長李冀表示，協會成立不僅是為行業搭建平台，更是凝聚行業力量，共同推動短劇繁榮發展。共同會長王輝強調行業團結重要性。他指出，短劇行業繁榮發展，離不開業者共同努力，各方都需加強合作。協會通過與國際資本合作，讓行業獲得更多資源與支持。協會將為短劇創作者提供更多國際平台資源，例如AFM電影節等，讓短劇創作者能更好展示作品。

共同會長劉曉霖提出短劇行業專業化標準的構想，他提議開設優秀演員熱力榜，通過專業評分系統和行業標準，提升短劇的製作水平與行業公信力。

國際短劇協會日前在巴沙迪那舉辦年末短劇創作分享活動，邀請來自洛杉磯及國際短劇行業...
國際短劇協會日前在巴沙迪那舉辦年末短劇創作分享活動，邀請來自洛杉磯及國際短劇行業製作人、投資人等探討短劇行業未來。（記者張宏／攝影）
國際短劇協會共同會長王輝。（記者張宏／攝影）
國際短劇協會共同會長王輝。（記者張宏／攝影）
國際短劇協會共同會長劉曉霖（左）與李冀。（記者張宏／攝影）
國際短劇協會共同會長劉曉霖（左）與李冀。（記者張宏／攝影）

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