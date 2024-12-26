「重大緊急狀態」洛時中心百年建築起火

洛杉磯市中心的一座有上百年歷史的空置建築26日發生火災，洛杉磯消防局宣布進入「重大緊急狀態」。（Sky5電視台截圖）

聖誕節的歡樂氣氛尚濃，南加地區已不太平。大洛杉磯 地區26日至少發生兩起火災，其中洛市中心一座有百年歷史的空置建築被燒毀，洛杉磯消防局宣布進入「重大緊急狀態」。

洛市中心的火災，發生在26日上午11時20分左右，地點是Pico大道和Hope大道交界的四層建築。洛杉磯消防局表示，南Hope大道1200號街區的一種三層老建築，26日近中午時突然起火，除洛杉磯市消防局外，大洛杉磯地區16個消防隊也緊急前往協助救火。消防隊員通過消防車上的雲梯管道向著火建築物噴水，同時用雲梯鏈接建築物各樓層窗口，以幫助建築物中可能居住的遊民 離開。救火期間，警方同時關閉Pico大道東西雙向道路，過往車輛和行人需繞道而行。

消防人員表示，發生火災的建築至少有百年歷史，近年已空置不用，但不排除有遊民進入居住。目前火勢損失情況尚不清楚。消防官員預計救火行動將持續較長時間。附近地區實行交通管制，重新開放時間未定。

聖地牙哥 縣的塞拉梅薩（Serra Mesa）的一棟房屋26日也發生火災，造成三人受傷。26日凌晨2時58分左右，聖地牙哥消防局接到緊急求援電話，報告該地區Melbourne路2700號街區的一棟民房發生大火，五輛消防車和37名消防員迅速前往救火。雖然很快將大火撲滅，但還是有三居民在火災中受傷，被送往聖地牙哥加大醫院治療，家中的三隻寵物則入住庇護所。消防部門初步估計，火災造成60萬美元損失。