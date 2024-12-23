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阻遊民盤踞 他發明這妙招 效果顯著

編譯陳盈霖／即時報導
南加州發明家麥克馬洪發明的藍蟲鳴裝置，對解決無家可歸或成癮者滯留，頗有成效。（ABC 7）
南加州發明家麥克馬洪發明的藍蟲鳴裝置，對解決無家可歸或成癮者滯留，頗有成效。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，不論是小商家還是房主，南加地區的無家可歸者和成癮者對居住或工作所在社區，都產生不小影響。居住在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）里德公園（Reed Park）附近的麥克馬洪（Stephen McMahon），為此發明「藍蟲鳴」（Blue Chirper）裝置，對解決滯留公園的「不速之客」帶來不小成效。

被稱為洛杉磯西區最大露天毒品市場（open-air drug mall）的里德公園，籃球場和遊樂場經常可看到毒品成癮者，這個問題也延伸至周邊社區，包括麥克馬洪居住的一棟七單位建築的車庫，有時也會出現這些不速之客。「藍蟲鳴」的誕生，就是希望讓留在這棟建築車庫的吸毒者，「待在裡面不那麼舒服。」

「它的效果超乎我想像，非常有效。它運作得很好，能讓擅闖者遠離你家」，麥克馬洪說，藍蟲鳴結合藍色閃光燈（已知會讓人保持清醒）和惱人的蟲鳴聲，以阻止企圖在車庫紮營的吸毒者或遊民。該裝置由動態感應器觸發，結果顯而易見。「安裝設備的第一個周末，就有一個人聽到聲音後，和朋友立即跑出去，我是說他們幾乎沒有停留，馬上離開」。

聖塔蒙尼卡警局（SMPD）曾與他討論這項設計，雖然他們並未對麥克馬洪的發明提出正式立場，但認同此設計概念是有效的，也正是他們會使用的方式。該警局警官阿卡魯飛（Erika R. Aklufi）表示，當人們覺得被監視時，就會改變行為，任何讓他們感覺被關注、被觀察，甚至可能被警方注意的裝置，都能讓他們反思。大多數情況下，會促使他們停止不當行為。

由於蟲鳴聲透過動態感應器觸發，並在未檢測到動作時停止運作，因此可向任何進入該建築車庫，並聽到鳴叫的居民發出警告。

第一代藍蟲鳴隱藏車庫的儲藏單位中，但由於想要裝置者多達數百人，如今被開發成更容易攜帶，可放置家中或企業商家入口附近。「我們正將這些人遠離屬於我們產業的地方，若他們繼續被轉移，可能會轉向其他地方」麥克馬洪說。

毒品 檢測 遊民

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