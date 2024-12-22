全美星巴克罷工 南加多店加入 部分店停擺

南加州星巴克員工加入全國罷工行列。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，星巴克 （Starbucks）員工22日計畫擴大全國罷工 範圍，此前兩天的罷工，已導致南加布班克（Burbank）的一家門市關閉。

這次罷工由「星巴克工人聯合會」（Starbucks Workers United）領導，20日上午在洛杉磯、芝加哥（Chicago）和西雅圖（Seattle）等地展開，預計會每日擴大。

受罷工影響，星巴克21日已關閉數十家店。22日，包括新澤西（New Jersey）、紐約（New York）、費城（Philadelphia）和聖路易斯（St. Louis）加入與洛杉磯、丹佛（Denver）、匹茲堡（Pittsburgh）和西雅圖等分店罷工行列，預計在聖誕節（Christmas）前的假日購物季最後幾天，影響全國數百家店。

星巴克代表21日告訴城市新聞，「只有少數幾家美國門市受罷工影響。我們尊重合作夥伴參與罷工的權利，並感謝全國數千名合作夥伴持續相互支持，替顧客提供美好體驗。」

工會指星巴克未能履行早前改善集體談判與解決法律爭議的承諾。「星巴克工人聯合會」表示，公司提出的方案沒有包括工資增加，且未來幾年，僅保證薪資1.5%增長。談判代表阿爾哈賈布迪（Fatemeh Alhadjaboodi）在聲明中表示，「沒有人願意罷工，但星巴克違背對數千名咖啡 師的承諾。公司在高管人才上投入數百萬元，但未能給予那些讓公司運營的咖啡師足夠的漲薪。」

星巴克堅稱致力達成協議，且願意重返談判桌。公司聲明「我們在20天內舉行超過九次談判，就數百個主題達成30多項協議，他們（工會）沒有回到談判桌令人失望。」該公司稱，其提供的平均薪資超過每小時18元，且提供醫療保險、免費大學學費、帶薪家事假和股票等福利。