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爾灣中文「寫繪生活」海報票選登場

橙縣訊
爾灣中文學校讓學生動手寫繪生活，創作海報來表達自己對各項生活主題的看法。（照片提供／爾灣中文學校）
爾灣中文學校讓學生動手寫繪生活，創作海報來表達自己對各項生活主題的看法。（照片提供／爾灣中文學校）

2024年爾灣中文學校學生 「寫繪生活」 海報票選活動本周登場，從幼稚園到高中學生針對不同生活主題，實際運用中文詞句和插畫製作海報，表達個人的經驗感受，寓教於樂，引起全校師生和家長的關注和興趣。

爾灣中文學校今年學術推廣活動以「生活印象」為主軸，幼稚園主題是「我的生日會」，一、二年級主題是「我的家庭」、三、四年級主題是「介紹飲食」媽媽的拿手菜、年菜、食譜，五、六年級主題是「我的愛好」、七、八年級的主題是「參觀手冊」、九、十年級主題是「旅遊計畫」，並需要能計畫預算、規劃景點路線、購買美食紀念品，十一、十二年級主題是「電影海報」。

設計這項教學活動的黃蘊綠老師表示，無論中文為母語或非母語學習的學生，每個年齡層對中文的認知程度都不同，因此各組會分別以注音(拼音)、字詞、段落、文章等不同的要求標準，請老師在課堂上先向學生說明主題，再從旁指導學生透過手寫、手繪並結合平面設計方式製作海報。高中同學除了要能以中文手寫敘述故事、總結摘要、表達自己的觀後感外，整體海報設計還必須要有推薦大家觀賞的吸引力。

學校還設計學生、老師和家長「三合一」票選機制，讓各班師生和家長能互相觀摩和學習，創新的生活化教學，讓師生和家長樂在其中。學生除製作海報，還要口頭報告。目前各班獲選入圍學生作品，處處皆能看到學生的用心、巧思和獨特想法，讓家長和老師非常驚喜。透過公開票選也讓師、生、家長能共同參與，分享孩子們學習中文的成效、感受他們在創作上的用心。未來將向外推廣，讓更多學中文的孩子樂在學習，勇敢並自信地用中文說、寫來表達自己的想法。

爾灣中文學校長蘇依雯指出，這項學術推廣活動是希望中文教學能跳脫教科書的限制，透過更生活化的學習方式，從而強化語言的學習效果。這些搭配各年齡層的生活主題，使學生不僅能透過中文「我手寫我口」來表達自己的想法，更拓展學生學習中文的興趣，建立更多的自信心。

各班入圍學生作品目前展示在中文學校一樓大廳和走廊，票選活動自即日起到明年1月5日截止，歡迎家長與社區各界人士參加票選活動，選票請向櫃台索取，完成投票將獲贈小禮品。學校將在明年1月25至26日校內新春活動中頒獎給優勝學生。

爾灣中文學校舉辦海報票選活動，增加師生和家長間互動，小朋友創作更有樂趣。（照片提...
爾灣中文學校舉辦海報票選活動，增加師生和家長間互動，小朋友創作更有樂趣。（照片提供／爾灣中文學校）
爾灣中文學校學生自豪地展示自己的作品。（照片提供／爾灣中文學校）
爾灣中文學校學生自豪地展示自己的作品。（照片提供／爾灣中文學校）

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