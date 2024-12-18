我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繡球花如何順利過冬？ 園藝師說用這方法…

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

36號提案生效 零元購慣犯重判、癮君子強制戒毒

洛杉磯訊
加州第36號提案正式生效，重罪化商店竊盜及毒品犯罪，引發對遏制犯罪與可能過度懲罰弱勢群體的爭議。（取材自abc7電視台）
加州第36號提案正式生效，重罪化商店竊盜及毒品犯罪，引發對遏制犯罪與可能過度懲罰弱勢群體的爭議。（取材自abc7電視台）

加州第36號提案12月17日（周二）正式生效，將商店連續竊盜升級為重罪，同時加重包括芬太尼在內的合成鴉片類毒品犯罪刑責，多次吸毒犯可被強制治療。此項新法徹底推翻了第47號提案中部分輕罪化條款，但也引發可能會過度懲罰窮人及毒癮者的擔憂。

支持陣營強調，新法彌補了懲治商店扒手及毒販的執法漏洞，以及解決無家可歸和毒品危機極有必要。億萬富翁地產開發商、前洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）更斥資投放廣告力挺。他表示：「民眾不僅看到更多犯罪，也感到不安全，36號提案正是扭轉此一現象的契機。政府應在舊政策無效時及時糾正，此案正透過追究慣犯責任來達成目標。」

然而，包括州長紐森在內的民主黨領導人及社會倡議團體，強烈質疑新法將不當懲罰貧困及毒品成癮者，卻無法有效打擊轉售贓物的犯罪集團。紐森直言此舉將使加州回到1980年代大規模監禁的時代。他更批評：「全州22個縣竟無一間住院戒毒設施，我要問支持者特別是那些市長們，治療名額和病床從何而來？他們在欺騙民眾。」

原47號提案實施十年來，透過減少輕罪監禁已為州府節省超過8億1600萬美元。新法雖設立「強制治療重罪」新罪名，允許被告選擇接受治療替代入獄，但反對者憂心此舉將削減原本用於戒毒及心理健康的經費。

此外，新法能否有效遏止猖獗的零售業竊盜案，尤其是打擊雇用大量人力竊取商品並於網路轉售的犯罪集團，各界仍存疑慮，後續執法成效與對弱勢族群的影響備受關注。

毒品 加州 紐森

上一則

洛杉磯今晨大車禍 巴士撞卡車12人傷7住院

下一則

年度無限飛…299元機票限時搶購 邊疆航空推重磅優惠

延伸閱讀

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑
這些重量級人物 可能參選加州州長

這些重量級人物 可能參選加州州長
新民調：加州多數人不滿州長 對州議會評價更低

新民調：加州多數人不滿州長 對州議會評價更低
應付川普2.0 州府議會啟動特別會議

應付川普2.0 州府議會啟動特別會議
紐森選後巡訪保守派縣 聚焦經濟議題

紐森選後巡訪保守派縣 聚焦經濟議題
重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換
蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」
冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運

冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運