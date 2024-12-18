36號提案生效 零元購慣犯重判、癮君子強制戒毒

加州第36號提案正式生效，重罪化商店竊盜及毒品犯罪，引發對遏制犯罪與可能過度懲罰弱勢群體的爭議。（取材自abc7電視台）

加州 第36號提案12月17日（周二）正式生效，將商店連續竊盜升級為重罪，同時加重包括芬太尼在內的合成鴉片類毒品 犯罪刑責，多次吸毒犯可被強制治療。此項新法徹底推翻了第47號提案中部分輕罪化條款，但也引發可能會過度懲罰窮人及毒癮者的擔憂。

支持陣營強調，新法彌補了懲治商店扒手及毒販的執法漏洞，以及解決無家可歸和毒品危機極有必要。億萬富翁地產開發商、前洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）更斥資投放廣告力挺。他表示：「民眾不僅看到更多犯罪，也感到不安全，36號提案正是扭轉此一現象的契機。政府應在舊政策無效時及時糾正，此案正透過追究慣犯責任來達成目標。」

然而，包括州長紐森 在內的民主黨領導人及社會倡議團體，強烈質疑新法將不當懲罰貧困及毒品成癮者，卻無法有效打擊轉售贓物的犯罪集團。紐森直言此舉將使加州回到1980年代大規模監禁的時代。他更批評：「全州22個縣竟無一間住院戒毒設施，我要問支持者特別是那些市長們，治療名額和病床從何而來？他們在欺騙民眾。」

原47號提案實施十年來，透過減少輕罪監禁已為州府節省超過8億1600萬美元。新法雖設立「強制治療重罪」新罪名，允許被告選擇接受治療替代入獄，但反對者憂心此舉將削減原本用於戒毒及心理健康的經費。

此外，新法能否有效遏止猖獗的零售業竊盜案，尤其是打擊雇用大量人力竊取商品並於網路轉售的犯罪集團，各界仍存疑慮，後續執法成效與對弱勢族群的影響備受關注。