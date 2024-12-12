我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金？

聖誕節必吃的栗子 在家也能烤出香甜風味

夏威夷失蹤女漢娜·小林證實安全 家人發聲明稱……

洛杉磯訊
漢娜・小林家人發布聲明稱漢娜安全，希望公眾尊重隱私。(KTLA5)
漢娜・小林家人發布聲明稱漢娜安全，希望公眾尊重隱私。(KTLA5)

來自夏威夷的失蹤女漢娜・小林（Hannah Kobayashi）已被發現身處安全狀態，這名30歲的女子上個月在洛杉磯失蹤，引發大規模搜尋和失蹤人員調查，漢娜的父親也在尋女過程中自殺。家人日前發聲明，稱漢娜安全，他們為此感到欣慰和感激，希望公眾尊重隱私。

根據美聯社、KTLA5的報導，當局11日表示，漢娜·小林已被證實安全。漢娜11月8日在洛杉磯國際機場失蹤，她錯過轉機航班，隨後幾天發給家人、朋友的短信充滿詭異，接著銷聲匿跡。包括漢娜父親瑞恩·小林 （Ryan Kobayashi）在內的家人，匆忙趕到洛杉磯展開大規模搜尋。

有關漢娜失蹤的細節，以及她如今具體在哪、如何被發現，當局11日並沒有公布。但警方表示，漢娜是「自願失蹤」，並自願越過邊境進入墨西哥。洛杉磯市警局表示，很高興得知漢娜已經安全，當局已掌握新信息，這是私人問題，警方將結束對這起事件的調查。

漢娜的母親和妹妹，11日通過律師發聲明，宣布漢娜處於安全狀態，「漢娜被發現安全後，我們感到無比欣慰和感激，過去一個月，對家人來說是難以想像的磨難，請大家尊重隱私，因為我們需要時間治癒和處理經歷的一切。並向支持我們的所有人表示感謝。」關於漢娜現狀、以及身在何處等細節，家人未曾提及。

來自茂宜島的攝影師漢娜，11月8日前往紐約尋找新工作並探望親戚，但在洛杉磯停留期間錯過轉機航班。她告訴家人那天晚上在機場睡覺，並在第二天發消息給家人說要去洛杉磯當地觀光。漢娜的阿姨Larie Pidgeon稱，11月11日，家人收到奇怪、神秘、令人震驚的短信，隨後向執法部門報告漢娜失蹤。

家人、朋友和當地志工在洛杉磯大範圍尋找。漢娜的父親瑞恩，11月24日被發現死在洛杉磯國際機場附近的一個停車場，家人稱他們經歷「一場毀滅性悲劇」，瑞恩是自殺身亡。警方後稱，漢娜11月12日從洛杉磯東南約125英里處的聖伊西德羅(San Ysidro) 邊境，步行進入墨西哥，洛杉磯市警局居長麥唐諾(Jim McDonnell)此前表示，漢娜自願失蹤，她試圖「遠離現代網路」。

洛杉磯國際機場 邊境 墨西哥

上一則

好市多鬆餅尺寸縮水 單價更高？

延伸閱讀

洛縣仇恨犯罪新高 去年亞裔受害80人

洛縣仇恨犯罪新高 去年亞裔受害80人
洛縣仇恨犯罪攀新高 2023年亞裔受害80人

洛縣仇恨犯罪攀新高 2023年亞裔受害80人
洛城機場失蹤女滯留墨西哥 疑涉移民詐騙

洛城機場失蹤女滯留墨西哥 疑涉移民詐騙
涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情

涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情
洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」

洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」
洛城失蹤女漢娜小林被拍到進墨西哥 被列「自願失蹤」

洛城失蹤女漢娜小林被拍到進墨西哥 被列「自願失蹤」

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神
新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭

新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭