好市多鬆餅尺寸縮水 單價更高？
好市多麵點減量加價的數字遊戲開始？近日在Reddit網站，有用戶發現好市多的鬆餅（Muffin）包裝從兩盒12個鬆餅9.99元，變成一盒8個鬆餅6.99元，乍看之下每個鬆餅單價依然是0.874元，但按重量計算，新包裝的價格更高。此舉引發討論，有消息人士稱，未來好市多麵點在配方和尺寸上，會有新調整。
根據Parade網站報導，在Reddit論壇的一篇文章提到，一名好市多會員分享在好市多發現的鬆餅價格變化，原本兩盒各六個的鬆餅包裝，售價為9.99美元；現在替代為更小的八個鬆餅包裝，售價6.99美元。乍一看，似乎仍然以每個鬆餅0.874美元左右的價格出售，但如果按重量算，就會發現新的八個包裝鬆餅的價格更高。有Reddit用戶指出，原本每盒鬆餅重量是35盎司，售價為4.995美元（即9.99除以2），相當於每盎司是0.143美元。新的鬆餅為31盎司每盒，售價是6.99美元，每盎司是0.23美元。換句話說，新鬆餅每盎司單價，貴了約60%。
鬆餅不僅價格上漲令人失望，一些品嚐過新鬆餅的顧客稱，它們的尺寸比舊鬆餅小，只有原來的70%大小，且味道也不如舊鬆餅好。新的鬆餅更乾，味道更淡，且很容易碎。
但也有人喜歡新包裝，原因是八個鬆餅的分量更適中，不會造成浪費，且新包裝還提供藍莓和奶油、巧克力、檸檬覆盆子和肉桂片多個口味選擇，每盒價格僅為6.99美元。對剛進入好市多世界的人來說，這個價格仍然很划算。
根據Delish網站報導，Reddit上的一名網友稱，他最好的朋友之一是好市多麵包師，曾透露好市多麵點未來不僅是尺寸變化，且食譜可能不同。
好市多並未對此做出回應。
上一則
洛市議員撥款30萬元 加強警力巡邏改善社區環境
下一則
FB留言