Yelp評選百大中餐廳 加州這15家上榜 你吃過嗎？

Yelp近日公布2024年全美最好吃中餐廳前100名，其中15家位於加州。（Yelp網站）

美食點評網站Yelp，近日公布2024年全美最好吃中餐廳前100名，其中15家位加州 。

Yelp的這項排名，首先排除連鎖餐廳，再將這些中餐廳根據人流量和評價星級，進行排名。在最佳中餐廳前百名中，有15家位於加州。

其中排名最高的，是第三名的「Dumpling Yo！」，位沙加緬度（Sacramento）。其他進入前十榜單的，還有第七名的羅蘭岡「香天下」（Wagyu House by The X Pot），第10名的北加州東灣紐瓦克（Newark）「人間煙火小酒館」（Oyama BBQ）。

排名在10至50名之間的，有第14名的聖地牙哥市「Meet Dumpling」，第20名諾瓦克（Norwalk）的「Wok's Deli」，第24名聖塔安那市的「喜上」（Xishang Roodle），第36名戴維斯市（Davis）的「Tasty Gourmet」，第40名奇諾市（Chino）的「福緣素食」（House of Fortune Vegan Cuisine），第44名芳塔那（Fontana）的「金寶粵式中餐廳」（Phu Chen Kitchen），第47名爾灣市「老碼頭火鍋」（Lao Ma Tou Hot Pot）。

50名之後的，有第51名的拉哈布拉市（La Habra）的「Chinatown Express」，第57名舊金山 「606」餐廳，第60名Temecula「Chef K」，第70名為核桃 溪（Walnut Creek）「皇宮」（「China Palace」）。