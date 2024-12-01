不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，擁有多張信用卡 可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。FICO信用評分主要基於五種類別：付款紀錄（35%）、欠款金額（30%）、信用史（15%）、新增信用卡（10%）及信用組合（10％）。

當擁有超過一張信用卡時，第二類「欠款金額」可能會受益，因為相比欠款總額，信用機構可能更關注持卡者的信用卡額度使用率（credit utilization），意即所使用信用卡總額度的百分比。擁有多張信用卡會增加可用的額度，只要支出不增加，信用卡額度使用率就會下降。

舉例來說，某人持有一張1萬元額度信用卡，刷了3000元，信用卡額度使用率為30%。若某人持有兩張信用卡，每張額度1萬元，兩張卡共刷4000元，信用卡額度使用率為20%。對信用機構來說，雖然第二人總欠款更高，但因分散於兩張信用卡上，信用卡使用率較低，風險相對小。

若因多張信用卡增加消費額度導致消費增加，則申請多張信用卡可能非明智之舉。Bankrate資深行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）建議將信用卡使用率保持在30%以下。根據最新Experian報告，信用評分在800至850之間者，其信用卡額度使用率僅為7%。

理想的信用卡數量取決於消費習慣與財務目標。羅斯曼說，對許多人而言，三至四張是個不錯的數量，但僅一張信用卡也能建立良好信用。

Experian研究顯示，2023年美國消費者平均持有3.9張信用卡，低於2017年的4.2張，但800分至850分FICO信用評分人群，平均擁有4.8張信用卡。

短期內申請多張信用卡恐非明智行為。羅斯曼說，「新增信用卡」選項占FICO評分10%，同時申請多張信用卡可能會讓持卡者看起來像高風險借款人。Bankrate建議，每次申請信用卡至少相隔90天，六個月更佳。

此外也需考慮消費行為，若無法有條理管理多張信用卡還款日期，則可能帶來麻煩。羅斯曼建議「信用卡最好立即還清。」

許多美國人喜愛信用卡的主要原因之一是獎勵機制。根據Ipsos民調 ，71%受訪者擁有帶獎勵或現金回饋功能信用卡，68%喜愛使用信用卡，因可獲得積點或獎勵，不同信用卡提供不同優勢，有些適合旅遊，有些適合在特定店內消費。

若不再需要某張信用卡，最好是保留而非取消。FICO評分會考量信用史，較長的信用史相較更有利。然羅斯曼說︰「消費者本身的條件不會因信用評分從800提高到840而更好。」這意味著若信用評分已達優秀門檻，不用為了想提高幾分而申請更多卡。