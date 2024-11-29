爾灣華人被捕 涉嫌竊車僞造車牌及識別碼

爾灣Woodbridge社區華裔居民張自華（中，譯音）日前被爾灣警方逮捕。（爾灣警察局提供）

爾灣 警方近日破獲重大車輛偷盜及僞造車牌和車輛識別號碼銷售賍車系列犯罪團夥案，一名華人被捕，警方相信團夥可能涉及更多人員和盜車案，案情還在繼續發展和調查當中。

爾灣警方近日逮捕居住在當地Woodbridge社區的華裔居民張自華（譯音， Zihua Zhang）。爾灣警察局發言人Kyle Podlep表示，張自華及犯罪團夥涉嫌以低價從黑市上購買犯罪團夥偷盜來的汽車，然後非法修改汽車上的車輛識別號碼VIN（vehicle identification number）後，再將汽車轉手出售謀取暴利。

Podlep表示，爾灣警方大約在一個月前接到密報並開始對嫌犯展開秘密調查，搜集證據。警方在本月21日對張自華進行交通攔檢，發現他當時駕駛的道奇 杜蘭戈SRT（Durango SRT）是一輛被盜的汽車，汽車擋風玻璃下的17個識別號碼已全部被打磨並重新修改。警方隨即向法庭申請搜查令並前往張自華居住的公寓搜查，在他家使用的公寓車棚中又發現了一輛價值超過28萬元的英國產豪華跑車Mclaren，該車的17位號碼也被已被打磨更換，警察並查證該車之前在拉斯維加斯被盜。警方表示，他們當天同時在張的住處還發現了更多證據，包括不同的汽車車牌，僞造的車輛識別牌等，警方相信張至少和五起盜車案有關。此外，警方還在張家發現了三支沒有登記註冊的槍。

警方表示，Mclaren是昂貴的豪車，材料和結構都非常獨特，改變車輛識別號碼牌絕非一般人可為，需要受過專業訓練且很有經驗的技師才可能完成，警方相信張嫌後面還有更多人員或團夥聯合作案。

37歲的張自華居住的是一處聯排公寓，沒有獨立的車庫，居民的汽車停放在非封閉車棚中。張家29日有人在家，但沒有人開門接受採訪。張家的門前放了不少拖鞋，包括一些孩童拖鞋。

張家一位鄰居表示，自己已在該公寓居住三年，張家則是大約三個月前搬來。他說，張家搬來不久，但他發現一個奇怪現象，就是每個星期都看到張家的停車位上有不同的汽車進出，有時候甚至進來兩輛高檔豪車，不少是平常都看不到的。該位不具名的鄰居表示，當時心想這位新鄰居可能與毒品 有關。他說，還有一個奇怪的情況是，他多次看到他的這位鄰居每次都是深夜和凌晨搗鼓這些豪車，有次他看到這位鄰居凌晨一點左右將車門卸下來，又裝上去，一直搞到凌晨四點，看起來很不正常。由於很多都是豪華跑車，深夜發動這些汽車時常發出非常大的轟鳴，很多鄰居都被震醒。