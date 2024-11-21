好市多暢銷羊角麵包召回 疑似調味料污染

華人20日在阿罕布拉的好市多買到一盒羊角包。（記者邵敏／攝影）

好市多 （Costco） 宣布召回一款熱銷的烘焙產品， 其自營品牌黃油羊角麵包（Kirkland Signature Butter Croissant），有些華人 也稱為牛角包，召回理由是這些產品可能受到異物污染，這一事件讓很多粉絲心碎。

這款暢銷黃油羊角包，售價5.99元，一盒共有12個，因其價廉物美廣受消費者歡迎，南加許多華人家庭更是將其列為好市多必買之物。

根據Parade Magazine、Cheapism等多家媒體綜合報導，好市多11月9日發給會員的一封信中宣布，召回這款黃油羊角麵包，原因是製作麵包使用的鹽可能含有異物。此次召回的羊角包商品編號為1199652，受影響產品的銷售日期在9月8日至11月10日之間。

據了解，這起事件源自於製造商Compass Minerals在加拿大 的召回行動。10月30日，加拿大食品檢驗局（CFIA）發布通知，表示Compass Minerals生產的鹽中可能含有金屬碎片，該生產商為北美許多麵包產品供應鹽。好市多加拿大公司因此召回一些麵包產品，但此次黃油羊角麵包的召回，是美國首次與此問題有關的召回。

截至目前，尚未報告與此次羊角麵包召回相關的直接健康問題，但好市多仍建議，任何持有被召回產品的顧客應立即停止食用；如有任何疑問，消費者可以在周一至周五早上5時至晚上8時之間，撥打電話(800) 955-2292聯絡客服。此外，願意將麵包退回當地商店的顧客，將獲得全額退款。

洛杉磯華人Aria張指出，自己購買的這款麵包就在這段銷售時間內，為讓麵包保存時間更久，吃了半盒後，她一直存放在冷凍室內，以便隨時取出加熱享用。Aria聽說召回消息，表示吃驚，「我每次去好市多，都會買這款麵包，一家老小愛吃，如果因此下架就太可惜了。」對於已經食用報告有問題的麵包，她表示並不擔心，「美國食物召回事件太普遍了，說明政府要求嚴格，我們吃的少量，沒有什麼健康擔憂。」

娛樂社交網站Reddit上有人稱，好市多已迅速將這款黃油羊角麵包從貨架撤下，一位消費者指出，「當地的好市多都沒有這款麵包，當我詢問店員時，被告知沒有羊角麵包，直至另行通知。」一些媒體也稱，好市多已全美下架這款麵包，但華人Jane曹向本報反映，她11月20日（周三）在洛杉磯縣阿罕布拉的好市多，就買到這盒羊角麵包，當時也看到很多人正常購買，並沒有發現任何下架跡象。