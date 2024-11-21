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橙縣特教班爆虐童醜聞 家長批校方態度消極

洛杉磯訊
橙縣一名特教教師涉嫌對四名特殊需求學童施暴，時間長達一年以上，家長要求校方與警方徹查真相並加強安全措施。（取材至abc7電視台）
橙縣一名特教教師涉嫌對四名特殊需求學童施暴，時間長達一年以上，家長要求校方與警方徹查真相並加強安全措施。（取材至abc7電視台）

橙縣安那罕市（Anaheim）帝國小學（Imperial Elementary School）近日一名特教教師被控對四名特殊需求學童施暴，引發軒然大波。據警方調查，這名教師涉嫌對一、二年級的行為障礙學童實施身心虐待，情況已持續一年以上，受害學童家長紛紛要求校方給出交代。

案件是由一名教師助理向校方檢舉。據安那罕警方表示，該助理指控這名特教教師對患有行為障礙的學生實施身體及言語虐待。目前警方仍在調查中，尚未有任何人被逮捕。

其中一名受害學童的母親艾倫（Amanda Allen）表示，調查發現她7歲的兒子經常成為這名教師的施暴對象。警方向艾倫透露，每當她的兒子在教室內走動時，這名教師就會強行將孩子拉到桌邊撞擊他的腹部。

艾倫的丈夫約翰（John Allen）補充，當他們詢問兒子在校表現時，孩子總是自責地說：「我今天很糟糕，我表現得很差。」另一名受害學童的母親埃雷拉（Juliette Herrera）則指出，她的女兒去年9月就曾遭到這名教師推倒。當時教師否認此事，宣稱是孩子自己跌倒。埃雷拉的女兒後來向母親坦言：「不是我自己跌倒的，是老師把我推倒的，她在說謊。」由於害怕遭到報復，這名女童直到最近才逐漸說出更多受虐細節。

對此，橙縣聯合學區（Orange Unified School District）總監克里斯滕森（Michael Christensen）發表聲明指出，學區已知悉這起前員工的不當行為，強調學生安全始終是校方的首要考量，將全力配合執法部門進行調查。然而，安那罕警方20日晚間表示，由於涉案教師已經辭職，可能難以提出刑事指控。

這起事件引發眾多家長不滿，批評校方處理態度消極。多位家長要求校方加強特教班級的安全措施，包括安裝監視器等，以防止類似事件再次發生。艾倫呼籲校方正視特教學童的受教權益，確保每位孩子都能在安全的環境中學習。

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