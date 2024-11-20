川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

洛杉磯港主任塞羅卡（Gene Seroka）（左）與皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）對談。（視頻截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）20日舉辦每月線上簡報會，解析美國當選總統川普 的增加關稅 政策的影響。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）指出，增加包括對中國的進口商品的關稅，美國消費者將會看到物品價格上漲，美國通膨率預計增長1%。

在當天簡報會上，洛杉磯港主任塞羅卡（Gene Seroka）詢問了勒夫利有關川普加稅對美國企業和消費者的影響。勒夫利表示，雖然川普對其他國家加稅的具體政策還不明朗，但加稅一旦開始，首先會拿中國「開刀」，其他與美國有自由貿易協定的國家也可能被增加關稅，對美國消費者的直接影響是物價上漲。消費者會更多轉向美國境內生產的商品。這些關稅政策生效後，可能會拉高通膨率一個百分點。

塞羅卡表示，在川普執政的第一個四年，洛杉磯港見證了貨運量的巨大變化。2018年川普對中國等國家加稅後，洛杉磯港的貨運量自2019年第一季度開始「大跳水」，第一季度同比下降19%。

川普曾表示會對3兆的進口商品增加10%關稅，對中國進口商品增加60%關稅，對墨西哥進口商品也可能增加高額關稅。

勒夫利表示，對進口商品增加關稅會給美國產業帶來巨大影響。這些企業不得不重新調整與製造商生產國的關係，重新排列規畫航路。美國90%的進口商品均來自海上。而其他東南亞國家也會調整與中國製造商的關係，例如一塊太陽能板的生產，可能會輾轉亞洲多個國家，生產商不得不減少在中國的生產部分，才能進口至美國。此外，增加關稅也會影響美國出口的貨物，因為製造成本升高，價格優勢減弱，出口商品競爭力降低。

塞羅卡介紹了洛杉磯港10月貨運量，該月共處理了90萬5026TEU（20英尺相等單位）的貨運量，同比增加25%；其中進口貨櫃有46萬2740TEU，同比增長24%；出口為12萬2716TEU，同比增長1%；該月處理了31萬9750個空貨櫃，同比增長38%。

塞羅卡說，隨著年底購物季到來，港口將迎來持續增長的貨運量。不過在東岸港口工人勞資談判以及可能即將到來的加稅政策下，商戶較擔憂可能上漲的運輸成本。