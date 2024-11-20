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蒙市社區療癒基金 持續支援槍案受害者

洛杉磯訊
蒙市舉辦的槍枝暴力限制令培訓。（蒙市官方）
蒙市舉辦的槍枝暴力限制令培訓。（蒙市官方）

發生於2023年1月21日的舞星槍擊案已近兩年，蒙特利公園社區療癒基金（Monterey Park Community Healing Fund）仍然為受影響的個人和整個社區提供關鍵支持。該基金已籌集超過20萬美元，專門用於直接援助受害者，並支持多項促進社區療癒的計畫。

蒙市官方表示，基金的一部分資金被專門分配給直接受到悲劇影響的個人，特別是那些無法獲得其他形式援助的受害者。這些資金幫助受害者應對情感創傷、經濟困難及其他挑戰。截至目前，共發放了48筆補助金，總金額達到 14.4 萬美元，為受害者提供了實質性的財務支援。

除了對個人的援助外，蒙特利公園社區療癒基金還大力支持致力於促進社區健康與康復的本地組織，包括：資助西聖蓋博谷男孩女孩俱樂部、「善良是免費的」（Kindness is Free）計劃；與蘭利老人中心（Langley Senior Center）合作，透過藝術項目促進不同世代的連結；資助蒙特利公園消防員救濟基金（Monterey Park Firefighters Relief Fund），為參與槍擊事件救援工作的消防員提供心理健康支持計劃；成立Therapicasso藝術工作坊，在阿罕布拉聯合學區的多所小學和中學舉辦現場藝術療癒工作坊，應對日益增加的心理健康問題；舉行多場專題活動，包括深入探討加州仇恨犯罪法、社區應對策略及心理健康支持；資助蒙市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center），舉辦晚宴與舞會，為受槍擊事件影響的受害者及家屬提供療癒與交流的空間，透過社交與舞蹈活動促進心理康復等。

蒙特利公園社區療癒基金還採取了主動措施以防範未來的悲劇。基金會與地方檢察官辦公室及執法機構合作，舉辦槍支暴力限制令（Gun Violence Restraining Order）培訓，幫助社區成員了解如何保護自己和他人。培訓影片可在蒙市官方 YouTube 頻道 @MontParkTV 觀看，標題為「MPK Gun Violence Restraining Order Training」。

隨著社區繼續療癒之旅，蒙特利公園社區療癒基金堅定承諾提供持續的支持和資源。該基金將接受捐款直至2025年2月28日。欲了解更多資訊，可以訪問 www.mpkhealingfund.org。

蒙特利公園 心理健康 槍擊

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