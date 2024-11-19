加州社區學院學生轉學加大或州大 11月30日前及時申請

加州社區學院亞太裔學生學習生活快樂。（總校長辦公室）

今年11月30日是加州社區學院（CCC）學生申請2025-26學年轉學加州州立大學（CSU）或加州大學 （UC）的截止日期。因此，社區學院總校長辦公室呼籲符合條件的學生採取行動，邁入高等教育新階段。目前每年都有超過10萬名加州社區學院畢業生轉學到四年制大學攻讀學士學位。

及時申請很重要

加州社區學院的任務之一是為有意轉學至四年制大學的學生創建便捷、高效且負擔得起的轉學路徑，例如，像轉學副學士學位（ADT）和轉學錄取保證（TAG）計劃正是為了實現這一目標。

轉學副學士學位可以保證完成課業要求的學生，在加州州立大學或參與計劃的傳統黑人學院與大學（HBCU）以及非營利私立大學中獲得保送名額。學生們還可以通過TAG計劃從加州社區學院轉入一所加州大學。

錯過了申請轉學加州大學或加州州立大學的11月30日截止日期，對個人來說，就會推遲一年實現教育目標。

轉學資源很豐富

準備轉學的加州社區學院學生應充分利用其社區學院提供的資源。有意轉學的學生應與學術顧問會面或訪問校園轉學中心，以確保在申請截止日期之前滿足所有要求。這些資源可以在申請過程中為學生導航，並幫助他們理解每個轉學計劃中的具體要求。

對於有意從加州社區學院探索轉學機會的學生來說，相關資源方便可及。網站ICanGoToCollege.com提供著全面的訊息和便捷的轉學工具（Transfer Tool），為學生提供基於其學術目標的互動轉學路徑設計指南。該網站還提供英語、西班牙語、中文、韓語和越南 語版本。

隨著加州大學和加州州立大學轉學截止日期11月30日的迅速臨近，加州社區學院總校長辦公室敦促學生們及時採取行動，今天就向獲得四年制本科學位邁出下一步。

加州社區學院系統是全國最大的高等教育系統，由73個學區 和116所學院組成，每年有200萬名學生就讀。加州社區學院提供職業教育和勞動力培訓、保送轉學至四年制大學以及學位和證書課程。更多信息可訪問加州社區學院網站或瀏覽Facebookstagram 和 Twitter (X)。（加州社區學院總校長辦公室提供）